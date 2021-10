¿A qué edad se pueden quedar los niños solos en casa? Ésta es la pregunta que todos los padres se hacen tarde o temprano. Aquí tienes puntos de referencia y consejos para dar juntos este nuevo paso en la autonomía de los pequeños.

¿A qué edad se pueden quedar los niños solos en casa?

Lo cierto es que no existe una edad determinada que podamos indicar como la mejor para comenzar a dejar solos a los niños, pero sí que es evidente que a partir de la edad de 7 u 8 años los niños ya tienen bastante autonomía como para valerse por sí mismos en las acciones principales que realizan a lo largo del día.

Eso no significa sin embargo que nuestro hijo o hija esté preparado para quedarse solo/a, por lo que tendremos que tener en cuenta varios factores. La primera condición para dejar a tu hijo solo es que esté dispuesto a aceptar esta situación. Además, antes de intentar el experimento, pregúntale si está de acuerdo. Si te da una respuesta positiva, no aproveches la oportunidad. Primero, asegúrate de que no esté tratando de complacerte. Los niños, como muchos adultos, a veces tienen dificultades para decir que no, especialmente cuando sienten que pueden hacerte feliz dándote una respuesta positiva. ¿Cómo tenerlo claro? Fijándonos en su temperamento y reacciones.

Algunos niños saben muy poco cómo desenvolverse sin compañía , juegan tranquilamente en su habitación solos sin sentir ninguna angustia. A partir de los 6-7 años, podrán aceptar la idea de tu ausencia.

Otros, en cambio, tienen una imaginación tan fértil que el más mínimo ruido, el crujido del suelo, el ladrido de un perro… adquieren proporciones fantásticas y poco tranquilizadoras. Esta imaginación, positiva en muchos aspectos, corre el riesgo en esta situación de hacerlo más miedoso que otro y de hacer más pesada la soledad. Si este es el caso de tu hijo, deberás tomar algunas precauciones adicionales para que su primera experiencia no resulte en una gran crisis de angustia por su parte.

Qué dice la ley

Al margen de la autonomía y las primeras pautas a tener en cuenta, puede que dudemos también con respecto a la ley. En España no existe una ley en la que se señale la edad a partir de la cual los niños pueden quedarse solos, pero lo cierto es que el artículo 172 del Código Civil determina que se puede considerar como «situación de desamparo» la que «produce de hecho o a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material».

¿Qué significa esto? Pues que si la ley considera que los padres han dejado desamparados a sus hijos, en este caso dejándolos solos en casa, puede darse lugar a una sanción que en casos más graves podría derivar en delito de cárcel e incluso perder la tutela de los niños.

A partir de lo señalado por el código civil, podemos pensar que la edad más conveniente para dejar a los niños será aquella en la que estos se pueden valer por sí mismos con mayor autonomía. Esta suele ser a partir de los 7 u 8 años como ya mencionamos, aunque será mucho mejor pensar en hacerlo a partir de los 10-12 años cuando no solo tienen capacidad psicomotora para desenvolverse sino que su capacidad mental está también más desarrollada y sobre todo no tendrá tanto miedo algo que puede ocurrir perfectamente.

Entonces, dependiendo de cómo sea nuestro hijo o hija, una buena edad para dejarles solos podrían ser los diez años, aunque sin que el tiempo sea demasiado largo o excesivo.Pensemos además que en nuestro país a partir de los 11-12 años, los niños ya empiezan el instituto y que la gran mayoría de ellos acuden a sus centros escolares solos, de modo que esta edad puede ser también un referente para que dejemos a los niños en casa sin nuestra presencia. Las variables a sopesar sin embargo en este tipo de elección son diferentes y nunca deben subestimarse

¿Cómo preparo a mi hijo para que se las arregle solo?

Para que adquiera el hábito de valerse por sí mismo, comienza como hemos dicho por irte por períodos muy cortos , la hora de ir a buscar pan, hacer un pequeño recado, visitar a un vecino. Explícale cada vez que vayas a dónde vas y el tiempo que vas a tardar.

A tu regreso, no olvides felicitarlo pero no en exceso, y no le preguntes si todo salió bien. Si te excedes, tu hijo puede pensar que tu ausencia es un fenómeno excepcional, y que si pareces un poco preocupado cuando llegas a casa, es porque pueden pasar cosas terribles mientras estás fuera.

¿Lo encontraste llorando ? Déjalo que cuente lo que sucedió, es una excelente manera de restar importancia y explicar que el ruido que lo asustó es solo el frigorífico, el ascensor o la puerta del vecino.

Precauciones que debes tomar antes de irte y dejar a tu hijo solo

Sin abrumarlo con instrucciones de ningún tipo, no temas darle recomendaciones y repasar con él las situaciones que puedan surgir en tu ausencia. Esto le ayudará a orientarse y no entrar en pánico ante el menor evento que sea un poco fuera de lo común. El niño más razonable no tiene la vigilancia de un adulto, por falta de experiencia, pero también porque es más pequeño de estatura y su visión aún no es madura. Por lo tanto, no es una falta de confianza en uno mismo tomar algunas precauciones de seguridad.

Cerrar estancias de riesgo como la cocina o el baño, el garaje, el espacio donde guardas las herramientas, etc.

el garaje, el espacio donde guardas las herramientas, etc. No dudes en poner límites firmes: No abras la puerta, porque tienes tu llave, no traigas a nadie a la casa, no salgas de la casa, ni te asomes por la ventana. No entres en la cocina y no te subas a ningún sitio.

Planifica lo que pueda necesitar en tu ausencia : bebidas, juegos o dejarle incluso que tenga alguna distracción de las que le gustan como la televisión o los videjuegos (aunque siempre sin auriculares) … esto evitará que husmee por todos los rincones, se suba a las sillas, en definitiva corra riesgos innecesarios.

Lo ideal es por supuesto tener una persona de confianza que viva cerca a quien su hijo pueda acudir si tiene una inquietud o necesita que lo tranquilicen. De lo contrario, deja un número de teléfono, pregrabado en la memoria del teléfono y que ya se muestra cuando te vayas. El tuyo, o el de una persona cercana si estás realmente lejos de casa y repite la maniobra con él.

¿Puedo dejar al niño con su hermano pequeño?

Mientras no sea sienta perfectamente a gusto en la casa, y mientras su hermanito o hermana sea todavía un bebé susceptible de tener una crisis inconsolable, de regurgitar, es mejor no tenga al diablo Sería una responsabilidad demasiado pesada para él. Sin embargo si ya tiene 12 años y su hermano o hermana ya tiene también más de 4-5 años podemos confiar en que va a cuidarlo de forma adecuada aunque sin olvidar las pautas antes señaladas.