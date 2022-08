Qué tipo de Hierro debe tomar durante el embarazo

Cuando se trata de dieta y embarazo, la lista de lo que no se debe comer puede parecer que nunca termina. Pero igual de importante es la lista de cosas que debes comer. No solo le estás proporcionando nutrientes a tu bebé durante su larga estadía en tu útero, sino que tu cuerpo está trabajando a toda marcha para soportar todos los cambios en el embarazo. Si bien comer por dos no significa que necesitará el doble de lo que necesitaba antes del embarazo, deberás aumentar su ingesta de calorías y algunos minerales y vitaminas. Un mineral importante que necesitará aumentar durante el embarazo es el hierro del que ahora os ofrecemos todos los detalles, sobre el tipo de Hierro debe tomar durante el embarazo.

Hierro en el embarazo

Cuando la mujer se encuentra embarazada experimenta una serie notable de cambios en su organismo y las hormonas viven una auténtica revolución que se puede manifestar de muchas maneras. Así provocan alteraciones que pueden, entre otras muchas cosas, provocar desequilibrios en materia de nutrición. Y estos, por ejemplo, pueden generar deficiencias en lo que se refiere al hierro, que es fundamental que esté presente en el cuerpo de la futura mamá.

¿Por qué es necesario?

Muchas son las razones que vienen a determinar que se hace imprescindible contar con buenos niveles de hierro durante el periodo de gestación. No obstante, entre las más significativas se encuentran las siguientes:

Permite mantener la hemoglobina en sus parámetros óptimos. Y esa es fundamental si tenemos en cuenta que es la encargada de distribuir lo que es el oxígeno a las células.

en sus parámetros óptimos. Y esa es fundamental si tenemos en cuenta que es la encargada de distribuir lo que es el oxígeno a las células. Es una buena manera de evitar sufrir anemia , que cuando se produce se manifiesta a través de síntomas tales como cansancio y fatiga y que puede ser causante de un parto prematuro.

, que cuando se produce se manifiesta a través de síntomas tales como cansancio y fatiga y que puede ser causante de un parto prematuro. Contribuye a mantener fuerte lo que es el sistema inmunológico.

Se convierte el hierro también en una herramienta imprescindible para conseguir que tanto los músculos como los huesos se encuentren en buen estado.

No obstante, a todo eso hay que añadir que también se convierte en una fuente necesaria en el cuerpo de la embarazada porque debido a su estado requerirá más hierro para poder conseguir que la placenta y, por tanto, su bebé puedan nutrirse como es debido en pro de un crecimiento adecuado.

Tipo de hierro para el embarazo

El hierro se asocia comúnmente con la proteína animal, pero si la idea de la carne te revuelve el estómago (gracias, náuseas matutinas) o si eres vegetariana o vegana, no te preocupes. El hierro se puede encontrar en una variedad de alimentos.

Hay dos tipos de hierro: hemo y no hemo.

Hierro hemo. Puedes obtener este tipo al consumir carne, pescado y otras fuentes de proteína animal. Tu cuerpo lo digiere rápidamente.

Puedes obtener este tipo al consumir carne, pescado y otras fuentes de proteína animal. Tu cuerpo lo digiere rápidamente. Hierro no hemo. Esto se encuentra en granos, frijoles, verduras, frutas, nueces y semillas, y su cuerpo tarda un poco más en convertirse en una sustancia que pueda usar.

¿Qué alimentos tomar ricos en hierro?

Después de descubrir algunas de las principales razones para tomar hierro durante el embarazo y los dos tipos de hierro qué tomar en durante la gestación, es necesario tener muy claro cuáles son los alimentos más ricos en el mismo que puede tomar cualquier gestante. En este caso, entre los más interesantes al respecto se hallan los siguientes:

La carne de pollo así como las rojas.

Las verduras de hoja verde , destacando de modo especial las espinacas, las acelgas, la escarola o las coles.

, destacando de modo especial las espinacas, las acelgas, la escarola o las coles. Las legumbres , tales como las lentejas, los garbanzos, las judías y las habas.

, tales como las lentejas, los garbanzos, las judías y las habas. Los frutos secos, como las almendras, las avellanas, las nueces, los pistachos y los piñones.

como las almendras, las avellanas, las nueces, los pistachos y los piñones. Los huevos.

Los pescados y mariscos. En este caso, una vez que tenemos claro que las futuras mamás deben poner mucho cuidado en la ingesta de estos alimentos a la hora de evitar sufrir determinas infecciones y virus, se recomienda que, para aportar hierro al organismo, hay que decantarse por los mejillones, berberechos, almejas, sardinas, boquerones, langostinos, lubina o pescadilla.

Además de todos estos alimentos también se consideran que son una estupenda opción para conseguir el objetivo citado tanto los espárragos como los guisantes, la soja, el arroz integral, los cereales, las fresas, las alcachofas o las ciruelas.

¿Qué alimentos perjudican los niveles de hierro?

De la misma manera, igual que es importante conocer cuáles son los alimentos más ricos en hierro, también se hace imprescindible saber cuáles son los que dañan las reservas que de ese elemento tiene el cuerpo. En concreto, los médicos y nutricionistas indican que las embarazadas, en pro de mantener los correctos niveles del mismo y evitar la anemia, deben reducir, eliminar de su dieta o combinar adecuadamente productos como estos:

El té.

Las bebidas con cafeína.

Los lácteos.

Los alimentos que son ricos en fibra y en calcio.

¿Debo tomar suplementos de hierro en el embarazo?

Si ya estás tomando una vitamina prenatal diaria, es probable que contenga hierro. Comprueba el embalaje para confirmar.

Para muchas mujeres, si tu vitamina prenatal contiene hierro y también consume alimentos ricos en hierro, es probable que recibas suficiente hierro para mantener un embarazo saludable.

Pero algunas personas pueden necesitar suplementos de hierro adicionales. Por ejemplo, tu médico puede recomendar suplementos si sufres de anemia.

Cómo tomar suplementos de hierro

Lo mejor es tomar suplementos de hierro con el estómago vacío con un simple vaso de agua. Sin embargo, los suplementos de hierro pueden agravar los síntomas del embarazo, como las náuseas y los vómitos. Tomar suplementos de hierro con el estómago vacío puede empeorar estos efectos secundarios.

Tomar hierro con un refrigerio puede ser una buena manera de reducir el riesgo de náuseas. Como beneficio adicional, considere un refrigerio alto en vitamina C para aumentar la capacidad de su cuerpo para absorber el suplemento. Tomar hierro antes de acostarse también puede ayudar a reducir los efectos secundarios.

Lo más importante es encontrar una rutina que funcione para ti. Si tienes problemas con el suplemento, habla con tu médico. Es posible que puedan recomendar un suplemento de hierro estomacal más fácil.

¿Cuánto hierro necesitas durante el embarazo?

Como mínimo, necesitarás casi el doble de hierro durante el embarazo que antes de quedar embarazada.

La cantidad diaria recomendada de hierro para mujeres en edad fértil que no están embarazadas es de unos 18 mg . Si estás embarazada, la cantidad diaria recomendada aumenta a un mínimo de 27 mg.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son más altas. La OMS recomienda a las mujeres embarazadas tomar entre 30 y 60 mg de hierro al día.

Pídele consejo a tu médico. Pueden variar dependiendo de varios factores, como la cantidad de bebés que llevas, los antecedentes de anemia o el tamaño del bebé.