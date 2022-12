El llanto de un bebé es una de las cosas que más nos incomoda, a veces nos da pena, otras veces nos causa una profunda frustración y otras veces simplemente nos enoja. Ya sean berrinches o angustia emocional, ante las lágrimas lo primero que nos preguntamos es: ¿Cómo calmar a un bebé que llora ? ¿Qué podemos decir o hacer para que pare lo antes posible? Siempre recordamos que llorar es un acto liberador cuando sentimos dolor o sufrimiento físico o emocional. Sin duda la mejor forma de gestionar el llanto del bebé es no decir lo primero que se nos ocurre a todos (y que seguro nos decían de pequeños) y es: «no llores «. Al contrario, quizás en muchos casos deberíamos animarlos a llorar cuando lo necesitan, para quitarse el dolor y también porque así se sentirán comprendidos y aceptados. Además, decirles frases que les ayuden a calmarse. Estas son las frases para decir a un bebé cuando llora.

Frases para decir al bebé cuando llora

Tener hijos supone una de las mayores alegrías en la vida de los padres, pero lo cierto es que la crianza es complicada y a veces los momentos de llanto son los protagonistas. Ya sea por una rabieta, por un enfado o porque se ha hecho daño, los niños lloran durante muchas veces al cabo del día, de modo que no tenemos que perder la calma y tampoco recurrir al «no llores» que lo único que hará será aumentar ese llanto.

¿Por qué responder al llanto del bebé?

Sin embargo, aunque el llanto del bebé nos incomode, no podemos ignorarlo. De hecho, algunos estudios demuestran que nuestro cerebro está predispuesto a responder y reaccionar inmediatamente cuando nos encontramos ante el llanto de un bebé , aunque no sea nuestro. Pero no podemos negar que el llanto nos incomoda, sobre todo cuando nuestro pequeño tiene la edad suficiente para caminar, jugar y hablar esperamos que sea capaz de explicar sus dificultades y sentimientos de otras formas que no impliquen lágrimas. En cambio, debemos recordar que los niños pequeños pueden llorar por muchas cosas y no necesariamente porque estén tristes: el llanto les sirve para procesar cualquier tipo de emoción y para ello no hace falta simplemente preguntarles “ ¿pasa algo? «. Después de todo, los niños buscan comprensión y empatía y hasta que obtengan lo que necesitan, seguirán intentándolo, ¡obviamente llorando !

Qué hacer

No intentes distraerlo : de nada sirve intentar desviar la atención hacia otra cosa mientras llora, porque se sentirá aún más incomprendido y solo. Pongámonos en contacto con él y enseñémosle a lidiar con sus emociones;

de nada sirve intentar desviar la atención hacia otra cosa mientras llora, porque se sentirá aún más incomprendido y solo. Pongámonos en contacto con él y enseñémosle a lidiar con sus emociones; no te enojes : de nada sirve sumar tus emociones negativas a las de él, asegúrate de estar tranquilo y toma dos respiraciones antes de concentrarte en lo que está pasando y luego di algunas frases tranquilizadoras;

de nada sirve sumar tus emociones negativas a las de él, asegúrate de estar tranquilo y toma dos respiraciones antes de concentrarte en lo que está pasando y luego di algunas frases tranquilizadoras; no le digas que no llore : si lo hace, sin duda habrá un motivo, una emoción que lo ha sobrecargado o una molestia de algún tipo por lo que pedirle que pare no lo ayudará.

De hecho, decirle «no llores» a un niño cuando ya está llorando no sirve para nada ya que no se trata de una frase mágica que vaya a cesar el llanto de inmediato y que en la mayoría de los casos produce el efecto contrario, en especial cuando el tono con el que se pronuncia es fuerte y contundente. Es mejor recurrir a frases de consuelo o frases con las que el niño entienda que llorar no es la solución o también que le sirvan para calmarse.

Las mejores frases

Veamos las mejores frases con las que vas a poder consolar al niño en lugar del recurrente «no llores» que pronuncian todos los padres.

«Está bien sentirse triste».(en el caso de que el niño haya pasado por un trance o por una mala situación) «Entiendo que esto es muy difícil para ti».(para calmar al niño en el caso de una rabieta o de llorar por algo que no le gusta hacer). «Lamento mucho que esto haya sucedido. ¿Quieres conversar?». (en el caso de que el niño llore porque por ejemplo haya pasado algo en el colegio o con algún hermano) «Estoy aquí para cuando me necesites».(cuando el niño llora por enfado o cuando no deja de llorar de rabia, es una frase para que comprenda que solo le escucharemos si deja de llorar) «Esto pasará». (Una frase que nos va a servir en caso de que el niño llore por un evento malo). «Te ayudaré a resolverlo». (Si por ejemplo llora porque por ejemplo tiene que hacer deberes o algo del colegio que no entiende y se ha enrabietado). «Si quieres contarme lo que pasó, te estoy escuchando». (Una frase para cuando el niño llora sin sentido ). «No hay nada más importante que estar contigo ahora». (Frase para consolar al niño cuando se cae o llora porque se ha hecho daño). «Desearía que no fuera tan difícil, mi amor». (Frase de consuelo para los momentos en el que el llanto del niño está justificado por algo realmente malo para él). «Me quedaré contigo mientras estás molesto, ¿de acuerdo?». (Una frase para usar cuando el niño se siente desamparado). «Sé que no es justo pero estoy aquí contigo». (Frase para consolar a un niño al que hayan atacado o le hayan hecho burla en la escuela, por ejemplo). » Estás a salvo». (Frase para que el niño comprenda que estás a su lado y entiendes su dolor).

Con estas frases conseguiremos que el niño entienda que sabemos y entendemos lo que siente y que el llanto en realidad no servirá nada más que para desahogarse pero que no es necesario extenderlo.