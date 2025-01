«Este error te va a atormentar el día de mañana»: el gesto que deberías dejar de hacer con tus hijos

La crianza de un hijo es uno de los retos más grandes y, a la vez, gratificantes de la vida. Cada etapa del crecimiento de los pequeños plantea nuevos desafíos: enseñarles a gestionar sus emociones, poner límites, fomentar su autonomía y, sobre todo, ser un apoyo constante. Sin embargo, en el día a día, es fácil caer en errores que parecen insignificantes, pero que con el tiempo pueden dejar huella en la relación entre padres e hijos. En concreto hay un error común con los hijos al que no solemos echar cuentas pero que a la larga puede afectar a los pequeños.

Los consejos de expertos en pediatría, psicología y pedagogía son fundamentales para ayudar a los padres a enfrentar estas situaciones. Además, escuchar las experiencias de otros progenitores puede aportar perspectivas valiosas. En este contexto, el contenido compartido por Alejandro Cacharrón, conocido en redes sociales como @elcerebroenmodomanual, ha ganado notoriedad. Este especialista ha pasado por situaciones que le han llevado a reflexionar profundamente sobre la crianza y a compartir consejos prácticos y directos. Uno de sus vídeos más comentados aborda un error común que, según él, puede tener consecuencias a largo plazo. Su mensaje, lleno de empatía y honestidad, busca alertar a los padres sobre la importancia de esos pequeños momentos que los niños tanto valoran.

El error que no deberías cometer con tus hijos

En su vídeo, Alejandro plantea una escena cotidiana con la que muchos padres pueden identificarse: llegar a casa después de un largo día de trabajo, agotados, y que los hijos les pidan jugar. La reacción más común, según el experto, es pedirles que esperen, posponer ese momento, y finalmente, olvidarlo. Aunque parece algo inofensivo, este gesto repetido puede convertirse en un problema serio.

Alejandro destaca que, para los niños, que sus padres dediquen un momento a jugar con ellos no sólo es importante, sino crucial. Cuando un niño pide atención, no lo hace con una intención manipuladora, sino como una respuesta natural a su necesidad de conexión. Si ese instante se rechaza de manera sistemática, el niño puede interpretar que no es una prioridad y, con el tiempo, dejará de buscar esa conexión.

¿Por qué este gesto puede atormentarte en el futuro?

El mensaje de Alejandro es claro: el día de mañana, los padres podrían arrepentirse de no haber aprovechado esos momentos. Cuando los hijos crezcan y ya no pidan esa atención, el vacío emocional que deja esta desconexión puede ser devastador. Alejandro lo ejemplifica con la adolescencia, una etapa en la que los hijos tienden a ser más reservados. Si no se ha construido una base sólida de confianza y comunicación en la infancia, es probable que no busquen apoyo en sus padres en los momentos importantes.

El experto enfatiza que no se trata de dedicar largas horas, sino de aprovechar los momentos cotidianos. Con solo unos minutos de atención genuina, los padres pueden marcar una gran diferencia en el desarrollo emocional de sus hijos y en la relación con ellos.

¿Cómo evitar este error?

Para evitar este error, Alejandro recomienda pequeños cambios en la rutina diaria:

Dedicar unos minutos al llegar a casa : aunque estés cansado, unos minutos de calidad con tus hijos pueden fortalecer el vínculo emocional. Jugar, escuchar lo que tienen que contar o simplemente estar presentes les hará sentir valorados.

: aunque estés cansado, unos minutos de calidad con tus hijos pueden fortalecer el vínculo emocional. Jugar, escuchar lo que tienen que contar o simplemente estar presentes les hará sentir valorados. Hacer de los momentos compartidos una prioridad :no se trata de hacer grandes planes, sino de encontrar oportunidades en lo cotidiano para conectar con ellos.

:no se trata de hacer grandes planes, sino de encontrar oportunidades en lo cotidiano para conectar con ellos. Ver estos momentos como una oportunidad para desconectar: Alejandro sugiere que jugar con los hijos puede ser una forma de aliviar el estrés del trabajo y disfrutar de una conexión más auténtica. Cierto es que nada más llegar a casa tras todo el día fuera, sólo apetece descansar pero como el experto señala con dedicarle «30 segundos, 1 minutos, 2 minutos o diez minutos» podemos marcar la diferencia, no sólo para el niño sino para que nuestro día estresante cambie por completo.

La importancia de construir un vínculo sólido desde la infancia

La infancia es una etapa clave para establecer una relación sólida y duradera con los hijos. Cada interacción cuenta y, aunque el ritmo de vida actual puede dificultar encontrar tiempo, es esencial recordar que esos momentos no se repetirán. Un niño que siente el apoyo y la atención de sus padres crecerá con la seguridad de que siempre podrá contar con ellos.

El mensaje que transmite este experto es contundente: no dejes que el cansancio o las distracciones del día a día te alejen de lo verdaderamente importante. Esos pequeños momentos con tus hijos son el cimiento de una relación fuerte y llena de confianza. El día de mañana, mirarás atrás con orgullo y satisfacción por haber estado presente cuando más lo necesitaban.