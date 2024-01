¿Dalsy o Apiretal? Todo lo que debes saber sobre estos medicamentos infantiles

Los padres y madres que tienen hijos pequeños saben lo difícil que puede ser enfrentarse a situaciones como la fiebre, el dolor de oído, el dolor de garganta o los dolores abdominales que pueden sufrir los niños por diversas causas. En estos casos, es habitual recurrir a medicamentos como el Dalsy o el Apiretal, que son los más populares y conocidos en España para aliviar estos síntomas. Sin embargo, ¿sabemos realmente cuáles son las diferencias entre estos dos fármacos? ¿Cuándo debemos usar uno u otro? ¿Qué dosis son las adecuadas? ¿Qué precauciones debemos tener en cuenta? Vamos a intentar responder a estas y otras preguntas para que puedas utilizar estos medicamentos de forma segura y eficaz.

¿Qué son el Dalsy y el Apiretal?

El Dalsy y el Apiretal son dos marcas comerciales que contienen dos principios activos distintos: el Dalsy contiene ibuprofeno y el Apiretal contiene paracetamol. Ambos son medicamentos que tienen efectos analgésicos (calman el dolor) y antipiréticos (bajan la fiebre), pero el Dalsy además tiene efecto antiinflamatorio (reduce la inflamación). Por tanto, son medicamentos distintos y no se pueden comparar.

El Dalsy se presenta en dos concentraciones: el Dalsy de naranja tiene una concentración menor (20 mg/ml) y el Dalsy de fresa tiene una concentración mayor (40 mg/ml, exactamente el doble). Ambos se pueden usar en todas las edades, pero hay que tener en cuenta los mililitros que se van a dar. Podemos elegir el sabor que más le guste al niño o darle el Dalsy de fresa si se resiste mucho a tomar medicamentos, ya que con menos mililitros conseguimos el mismo efecto.

El Apiretal se presenta en una sola concentración (100 mg/ml) y es el equivalente al gelocatil que tomamos los adultos. Se puede usar desde los 3 meses de edad.

¿Cuándo usar el Dalsy o el Apiretal?

La elección entre el Dalsy o el Apiretal dependerá del tipo de síntoma que queramos tratar y de las características del niño. A continuación te explicamos el medicamento de elección para cada caso:

Fiebre

La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo ante infecciones o situaciones como el crecimiento de los dientes o la vacunación. Se considera que un niño tiene fiebre cuando la temperatura tomada en la axila está por encima de los 38ºC. La fiebre en sí misma no es peligrosa, pero hay que estar atentos a los signos de alarma que pueden indicar una infección grave, como el decaimiento, la falta de apetito, la dificultad para respirar, las manchas en la piel, el llanto inconsolable o la rigidez de nuca. En estos casos, hay que consultar al pediatra de inmediato.

Para bajar la fiebre, se puede usar tanto el Dalsy como el Apiretal, ya que los dos son antipiréticos. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que se recomienda usar preferentemente uno u otro:

Si el niño tiene antecedentes de alergia al ibuprofeno o al ácido acetilsalicílico (aspirina), se debe usar el Apiretal , ya que el Dalsy puede provocar una reacción alérgica.

, ya que el Dalsy puede provocar una reacción alérgica. Si el niño tiene problemas de estómago, como úlcera o gastritis, se debe usar el Apiretal, ya que el Dalsy puede irritar la mucosa gástrica y causar sangrado.

ya que el Dalsy puede irritar la mucosa gástrica y causar sangrado. Si el niño tiene varicela, se debe usar el Apiretal, ya que el Dalsy puede aumentar el riesgo de complicaciones como el síndrome de Reye, que afecta al hígado y al cerebro.

ya que el Dalsy puede aumentar el riesgo de complicaciones como el síndrome de Reye, que afecta al hígado y al cerebro. Si el niño tiene una infección respiratoria, como una bronquitis o una neumonía, se puede usar el Dalsy , ya que tiene efecto antiinflamatorio y puede ayudar a reducir la inflamación de las vías respiratorias.

, ya que tiene efecto antiinflamatorio y puede ayudar a reducir la inflamación de las vías respiratorias. Si el niño tiene una infección de oído, como una otitis, se puede usar el Dalsy, ya que tiene efecto antiinflamatorio y puede aliviar el dolor y la presión en el oído.

En cualquier caso, hay que seguir las indicaciones del pediatra y no automedicar al niño. Además, hay que tener en cuenta que la fiebre no siempre hay que bajarla, ya que es una respuesta natural del cuerpo para combatir la infección. Por tanto, solo se debe administrar el medicamento si el niño está molesto o incómodo por la fiebre, y no solo por el número que marca el termómetro. También se pueden usar medidas físicas para bajar la fiebre, como quitarle ropa al niño, darle líquidos, ponerle paños húmedos en la frente o bañarle con agua templada.

Dolor

El dolor es una sensación subjetiva y desagradable que puede tener diversas causas, como una caída, un golpe, una herida, una inflamación, una infección o una enfermedad. El dolor puede afectar a la calidad de vida del niño y dificultar su descanso, su alimentación y su actividad. Por eso, es importante aliviarlo con el medicamento adecuado.

Para calmar el dolor, se puede usar tanto el Dalsy como el Apiretal, ya que los dos son analgésicos. Sin embargo, hay algunos tipos de dolor en los que se recomienda usar preferentemente uno u otro:

Si el niño tiene dolor de garganta, como una faringitis o una amigdalitis, se puede usar el Dalsy , ya que tiene efecto antiinflamatorio y puede reducir la inflamación y el enrojecimiento de la garganta.

, ya que tiene efecto antiinflamatorio y puede reducir la inflamación y el enrojecimiento de la garganta. Si el niño tiene dolor de muelas, como una caries o una gingivitis, se puede usar el Dalsy , ya que tiene efecto antiinflamatorio y puede disminuir la inflamación y el sangrado de las encías.

, ya que tiene efecto antiinflamatorio y puede disminuir la inflamación y el sangrado de las encías. Si el niño tiene dolor de cabeza, como una migraña o una cefalea tensional, se puede usar el Apiretal, ya que tiene un buen efecto analgésico y no irrita el estómago.

ya que tiene un buen efecto analgésico y no irrita el estómago. Si el niño tiene dolor muscular, como una contractura o una distensión, se puede usar el Dalsy, ya que tiene efecto antiinflamatorio y puede relajar los músculos y las articulaciones.

En cualquier caso, hay que seguir las indicaciones del pediatra y no automedicar al niño. Además, hay que tener en cuenta que el dolor puede ser un síntoma de una enfermedad más grave, por lo que hay que consultar al médico si el dolor es muy intenso, persistente, recurrente o si se acompaña de otros signos como fiebre, vómitos, diarrea, pérdida de peso o cambios de humor.

¿Qué dosis usar de Dalsy o Apiretal?

La dosis de Dalsy o Apiretal que se debe administrar al niño dependerá de su peso y de su edad. No se debe usar la misma dosis para todos los niños, ya que puede ser insuficiente o excesiva. Tampoco se debe usar la misma dosis para los dos medicamentos, ya que tienen concentraciones distintas. Por eso, es importante leer el prospecto de cada medicamento y seguir las recomendaciones del pediatra.

A continuación te mostramos unos datos orientativos con las dosis de Dalsy y Apiretal según el peso y la edad del niño. Estas dosis se pueden repetir cada 6-8 horas en el caso del Dalsy y cada 4-6 horas en el caso del Apiretal, pero no se deben superar las 4 dosis al día de cada medicamento. Además, se debe usar un instrumento adecuado para medir la dosis, como una jeringa o un vasito dosificador, y no una cuchara o un vaso normal.

Dosis de Dalsy 40 mg/ml

Para un niño de 5 kg o de 0-3 meses, la dosis es de 1 ml.

Para un niño de 7,5 kg o de 4-11 meses, la dosis es de 1,5 ml.

Para un niño de 10 kg o de 1-2 años, la dosis es de 2 ml.

Para un niño de 15 kg o de 3-6 años, la dosis es de 3 ml.

Para un niño de 20 kg o de 7-9 años, la dosis es de 4 ml.

Para un niño de 30 kg o de 10-12 años, la dosis es de 6 ml.

Dosis de Dalsy 20 mg/ml

Para un niño de 5 kg o de 0-3 meses, la dosis es de 2 ml.

Para un niño de 7,5 kg o de 4-11 meses, la dosis es de 3 ml.

Para un niño de 10 kg o de 1-2 años, la dosis es de 4 ml.

Para un niño de 15 kg o de 3-6 años, la dosis es de 6 ml.

Para un niño de 20 kg o de 7-9 años, la dosis es de 8 ml.

Para un niño de 30 kg o de 10-12 años, la dosis es de 12 ml.

Dosis de Apiretal 100 mg/ml

Para un niño de 5 kg o de 0-3 meses, la dosis es de 0,5 ml.

Para un niño de 7,5 kg o de 4-11 meses, la dosis es de 0,75 ml.

Para un niño de 10 kg o de 1-2 años, la dosis es de 1 ml.

Para un niño de 15 kg o de 3-6 años, la dosis es de 1,5 ml.

Para un niño de 20 kg o de 7-9 años, la dosis es de 2 ml.

Para un niño de 30 kg o de 10-12 años, la dosis es de 3 ml.

Recuerda que estas dosis son orientativas y que debes consultar siempre con tu pediatra antes de darle cualquier medicamento a tu hijo.