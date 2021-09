Ahora que estamos en verano, es normal que el niño o niña sude más y con ello que la temperatura pueda aumentar (sobre todo cuando hemos pasado todo el día en la playa), pero en el caso de que la fiebre suba de repente mientras duerme o que no estemos en verano y al niño o niña le suba la fiebre sin más síntomas es necesario descifrar el porqué de esa temperatura elevada para proceder con el mejor remedio. Os hablamos ahora de la fiebre nocturna y fiebre asintomática en niños: causas y remedios.

Fiebre nocturna y fiebre asintomática en niños: causas y remedios

Generalmente suele decirse que a partir de 37,5º ya se puede considerar fiebre, pero en el caso de los niños muchas veces nos daremos cuenta como a nuestro hijo o hija o bien la fiebre le sube más de 38º de golpe o que apenas alcanzan los 37 º y también dan muestras (con sudores y malestar general) de que tienen fiebre.

¿Qué debemos hacer entonces? Ante cualquier episodio de fiebre del niño será necesario avisar al pediatra, pero si de repente se produce en mitad de la noche o el niño se encuentra bien y tiene como único síntoma el del aumento de la temperatura, es posible entonces que podamos tratar la situación con algún remedio natural o con pautas que os vamos a enumerar aunque antes deberemos averiguar bien las causas.

¿A qué se debe la fiebre en los niños?

En la mayoría de los casos, la fiebre no debería preocupar a los padres, porque es la respuesta del cuerpo a una infección viral o bacteriana. La fiebre es, de hecho, una defensa normal y útil del organismo contra los gérmenes: una temperatura más alta (38-40 ° C) tiene un efecto esterilizante sobre los gérmenes, impidiendo su crecimiento y multiplicación.

Además, el estado febril aumenta la producción de leucocitos (glóbulos blancos) que combaten las infecciones. La presencia de fiebre, por lo tanto, es una señal de que el mecanismo de autodefensa del cuerpo está funcionando a toda velocidad.

La fiebre que no se trata con remedios farmacológicos o físicos, pero que se deja actuar, no aumenta indefinidamente. El sistema de regulación de la temperatura corporal, de hecho, evita que alcance niveles demasiado altos. La fiebre por tanto, no tiene que «curarse» a toda costa, como se cree generalmente, sino que debe dejarse actuar para que juegue su papel defensivo. En algunas circunstancias (cuando la fiebre es muy molesta para el niño) es recomendable bajar la temperatura con el uso de medicamentos. Los síntomas que requieren más atención son: dificultad para respirar, rigidez en el cuello (incapacidad para tocar el pecho con la barbilla o mirar hacia arriba), dificultad para despertar, dolor de oído, confusión, somnolencia, convulsiones febriles.

¿Cuáles son las causas de la fiebre nocturna?

Otra cosa que asusta mucho a los padres es que el bebé esté dormido y de repente noten como está más caliente de lo normal. Le toman la temperatura y ven que tiene febrícula o que incluso alcanza los 38 grados.

Hemos de explicar que la temperatura corporal tanto en adultos como en niños varía a lo largo del día y, por lo general, tiende a ser más baja por la mañana y más alta por la noche. Por esta razón, a veces sucede que solo tenemos fiebre por la noche.

Pero debemos recordar además lo que acabamos de explicar: la fiebre, es la respuesta de nuestro cuerpo a las infecciones, entonces ¿por qué de repente el niño tiene fiebre por la noche?.

En primer lugar, tener fiebre por la noche puede deberse a una condición:

Esporádica : es un episodio único que dura unos días y puede ser provocado por el cambio de estación o por un enfriamiento.

: es un episodio único que dura unos días y Intermitente : ocurre de vez en cuando en determinados momentos del día y puede estar vinculado a periodos de estrés intenso, fiebre por fatiga en los niños , o podría ser el indicador de una patología en curso a investigar;

: ocurre de vez en cuando en determinados momentos del día y puede estar vinculado a periodos de estrés intenso, o podría ser el indicador de una patología en curso a investigar; Persistente : se presenta de forma constante en determinados momentos del día y, sin alarmarse, es necesario comprender las causas porque podría indicar patologías en curso ;

: se presenta de forma constante en determinados momentos del día y, sin alarmarse, es necesario comprender las causas porque ; Crónica : hay casos de pacientes, tanto adultos como niños, que padecen una fiebre baja crónica y constante, que aún hoy los médicos luchan por explicar.

Por otro lado, el hecho de que el niño o niña tenga fiebre de noche (tal y como ocurre en el caso de los adultos), suele acompañarse de otros síntomas o dolencias como por ejemplo:

dolor de cabeza;

dolor de garganta;

dolor abdominal;

dolores articulares.

También es posible que la fiebre nocturna de tu hijo o hija se deba a fatiga. Especialmente cuando se trata de estaciones frías, que debilitan las defensas del organismo. En estos casos, se puede ofrecer apoyo al niño o niña dándole vitaminas, aunque siempre bajo prescripción médica.

¿Por qué se produce la fiebre asintomática?

En otros casos, sin embargo, la fiebre se manifiesta de manera asintomática y aunque en un principio puede alarmar mucho a los padres, lo cierto es que en el caso de los niños la fiebre puede presentarse sin más y sin que implique nada grave.

Si el niño juega y come con gusto, no hay por qué preocuparse. La fiebre en los niños sin síntomas, es preocupante si el niño está visiblemente enfermo.

En cualquier caso, para poder estar tranquilo, siempre es necesario solicitar la consulta del pediatra.

¿Cuándo se considera fiebre alta en los niños?

Puede que el hecho de que el niño tenga fiebre sin más no sea algo preocupante pero en el caso de que la fiebre supere los 39 º, se considerará fiebre alta y será necesario consultar de emergencia con el pediatra y más si el niño o niña tiene alguno de estos síntomas como:

manifestaciones de vómitos o diarrea;

cambio en el tono de piel;

sibilancias

pérdida de apetito.

¿Cuáles son las causas generales de la fiebre en los niños?

Como ya hemos mencionado, la fiebre es un verdadero mecanismo de defensa del cuerpo humano. De hecho, cuando es atacado por virus y bacterias, la temperatura corporal tiende a subir para erradicar la infección en curso.

Pero además de este mecanismo de defensa, la fiebre infantil puede tener otras causas que será bueno repasar:

Fiebre de verano . A veces se producen episodios repentinos de fiebre de verano. Como hemos comentado, la temperatura en verano se manifiesta como consecuencia de la exposición al sol s in que se tomen las debidas precauciones. La fiebre del verano sin síntomas se debe a la deshidratación.

. A veces se producen episodios repentinos de fiebre de verano. Como hemos comentado, la temperatura en verano se manifiesta in que se tomen las debidas precauciones. La fiebre del verano sin síntomas se debe a la deshidratación. Fiebre de crecimiento. En algunos casos, puede ser lo que comúnmente se conoce como fiebre del crecimiento, pero en este caso el niño o niña sufre de otro síntoma: dolor muscular . Los niños, una vez recuperados, ganan unos centímetros más de altura.

En algunos casos, puede ser lo que comúnmente se conoce como fiebre del crecimiento, pero en este caso el niño o niña sufre de otro síntoma: . Los niños, una vez recuperados, ganan unos centímetros más de altura. Fiebre de la vacuna . Unas horas después de la administración de una vacuna, el niño puede experimentar algunos síntomas molestos debido a décimas de fiebre . Este es un aumento de temperatura muy normal, ya que la vacuna contiene el virus para el cual el niño tendrá que desarrollar anticuerpos. La fiebre sirve para erradicar este virus. La fiebre continúa durante aproximadamente dos o tres días, y por lo general sigue siendo una fiebre baja y no preocupante.

. Unas horas después de la administración de una vacuna, el niño puede experimentar algunos síntomas molestos debido a décimas de fiebre . ya que la vacuna contiene el virus para el cual el niño tendrá que desarrollar anticuerpos. La fiebre sirve para erradicar este virus. La fiebre continúa durante aproximadamente dos o tres días, y por lo general sigue siendo una fiebre baja y no preocupante. Fiebre infantil intermitente : fiebre intermitente de bajo grado. En este caso, la fiebre que sube y baja se produce en determinados momentos del día y se debe a eventos fisiológicos (por ejemplo, la digestión).

: fiebre intermitente de bajo grado. En este caso, la fiebre que sube y baja y se debe a eventos fisiológicos (por ejemplo, la digestión). Fiebre que no baja: fiebre persistente de 37 ° C. A veces, la temperatura corporal permanece fija en algunos valores durante algún tiempo. La causa de esto podría ser alguna patología . Por ejemplo, en los niños, la fiebre baja persistente podría ser causada por estreptococos, una bacteria que causa faringitis. Es una ocurrencia muy común en los niños, especialmente en aquellos que ya asisten a la escuela. En caso de fiebre que no desaparece se recomienda acudir al médico.

fiebre persistente de 37 ° C. A veces, la temperatura corporal permanece fija en algunos valores durante algún tiempo. La causa de esto podría ser alguna . Por ejemplo, en los niños, la fiebre baja persistente podría ser causada por estreptococos, una bacteria que causa faringitis. Es una ocurrencia muy común en los niños, especialmente en aquellos que ya asisten a la escuela. Fiebre por fatiga: Como hemos mencionado también la fiebre por fatiga puede ocurrir después de un largo período de estrés y compromisos estrictos que causan un debilitamiento del sistema inmunológico.

¿Cómo podemos bajar la fiebre a los niños?

Antes de hacer nada tenemos que tomar bien la temperatura para asegurarnos que realmente, el bebé tiene fiebre. Para los niños muy pequeños, especialmente en el primer año de edad, los métodos de medición más precisos son los por vía rectal, oral o de oído. La medición axilar, de hecho, puede dar resultados variables porque la temperatura de la piel está más influenciada por el medio ambiente.

Si la fiebre sube y supera los 38 ° C y no es posible contactar con el pediatra para la administración de los antipiréticos clásicos (paracetamol), podemos utilizar remedios pequeños pero efectivos , que son los «remedios de la abuela», siempre válidos y fáciles de aplicar.

Primero, desnuda al bebé o al niño y deja que el calor corporal se disipe a través de la piel sin ser retenido por la barrera de la ropa.

a través de la piel sin ser retenido por la barrera de la ropa. Trata de hacerle beber , aunque no siempre sea fácil por la noche, para evitar el riesgo de deshidratación. Cualquier bebida está bien, como agua, jugo, leche o manzanilla. Anímate con la bebida de tu preferencia, evitando solo las carbonatadas. En el caso de un bebé puedes probar a darle un poco de leche del pecho o una pequeña cantidad de biberón.

aunque no siempre sea fácil por la noche, para evitar el riesgo de deshidratación. Cualquier bebida está bien, como agua, jugo, leche o manzanilla. Anímate con la bebida de tu preferencia, evitando solo las carbonatadas. En el caso de un bebé puedes probar a darle un poco de leche del pecho o una pequeña cantidad de biberón. Tome un poco de agua con una esponja y la pasas por la cara, la ingle, el cuello y en la parte interna de los codos. Hay quienes recomiendan añadir alcohol al agua, pero no siempre es un remedio eficaz, porque aunque la fiebre baje al principio, puede subir fácilmente y se obtiene el efecto contrario. En su lugar, reemplaza el alcohol con unas gotas de vinagre .

Si a pesar de estas precauciones, después de aproximadamente media hora la fiebre no muestra signos de bajar, prepara un baño de agua tibia (alrededor de 35, 36 grados) y sumerja al bebé durante aproximadamente cinco minutos , luego sácalo del baño y lo secas bien con un toalla.

Si la fiebre no baja y supera los 40 ° C , en este caso, además de intentar bajar la temperatura, es recomendable acudir al hospital más cercano.

Si bien la fiebre puede, como se mencionó al principio, desencadenar miedos y ansiedades en los padres, es bueno afrontarla con la mayor conciencia y calma posible , para poder ser de ayuda al propio niño, consolándolo firmemente, evitando ceder a la desesperación o la ansiedad tensión excesiva que el pequeño percibirá.