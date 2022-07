Estamos ahora en verano y los niños ya están de vacaciones, de modo que en el caso de que estés pensando pasar parte de ellas en algunas de las muchas playas que tenemos en nuestro país, nada como elegir aquellas que son algo más tranquilas de manera que los pequeños puedan jugar, estar en el agua o o pasar un día familiar inolvidable. Descubramos entonces a continuación, las 15 mejores playas tranquilas de España para ir con niños este verano

Playas tranquilas para ir con los niños

Llega el verano y seguro que todo el mundo estará pensando en las próximas vacaciones. En el caso de tener hijos, nada como planear unas vacaciones en la playa pero deberemos elegir playas que sean de aguas tranquilas, espaciosas y donde los niños puedan pasar horas jugando. Conozcamos a continuación, las playas tranquilas para ir con los niños en verano.

A todos nos gusta disfrutar de la playa en verano, pero en el caso de ir con niños puede ser un auténtico caos si acabamos en una playa llena de turistas, sombrillas, toallas y como no, con el agua a rebosar de bañistas. Es mejor elegir una playa que sea tranquila, a la que acudir bien temprano para evitar la fuerte incidencia del sol sobre la piel de los niños.

Por suerte en nuestro país tenemos varias playas tranquilas que permitirán a los niños jugar tanto dentro como fuera del agua y a nosotros, relajarnos y disfrutar por fin de nuestro merecido descanso. Son estas:

Playa Poo (Llanes, Asturias)

Playa Poo en Asturias es sin duda, una de las playas más tranquilas para ir con niños. Un enclave marítimo que en realidad se ubica en la desembocadura de un pequeño arroyo llamado Río Vallina. De este modo, cuando sube la marea, el mar atraviesa por el canal de esta zona formando así una especie de piscina natural de poca profundidad, perfecta para que los niños disfruten del agua. Siendo uno de las playas o arenales más seguros que podéis encontrar, tiene además un fácil acceso tanto a pie como en coche.

Playa de la Misericordia (Málaga)

Esta otra playa ubicada en Málaga es también perfecta para ir con niños. Una playa de 2000 m. y unos 30 m. de anchura con aguas tranquilas, arena fina y una zona de juegos infantiles para diversión de los más pequeños. Podemos además pasear por la zona del puerto marítimo y comer con los niños en uno de los muchos restaurantes cercanos.

Playa de La Concha, (Oropesa del Mar, Castellón)

No confundir con la famosa Playa de La Concha de San Sebastián. En Oropesa del Mar tenemos esta «otra» Playa de La Concha. Una playa de 700 metros de longitud, con arena fina y aguas tranquilas (tiene Bandera Azul). Además, cuenta con una zona lúdica y un pequeño parque infantil para que los niños se diviertan cuando estén cansados de la arena y el mar. Suele llenarse un poco a medida que avanzas las horas, pero si vais a primera hora de la mañana seguro que viviréis una jornada de lo más tranquila y divertida con los niños.

Playa del Prat de Llobregat (Barcelona)

Muchas son las playas disponibles en Barcelona aunque pocas las que se recomiendan para ir con los niños a pasar una jornada tranquila. Prácticamente todas suelen estar ocupadas por los turistas y los propios barceloneses, aunque si buscas una playa en la que puedas ir con niños pequeños y estar tranquilos, nada como la Playa del Prat de Llobregat que es espaciosa, apenas tiene gente y lo mejor de todo es que no verás muchos edificios alrededor. Una playa virgen, con algunas zonas catalogadas como Red Natura, que tiene además los servicios básicos como un punto de primeros auxilios, chiringuitos, duchas, parking de bicicletas, un centro de vela y si deseas que los niños descubran algo más sobre el mundo marino, podemos visitar el CRAM, el Centro de Recuperación de Animales Marinos.

Playa de Maspalomas (Gran Canaria, Islas Canarias)

Maspalomas, es la última de nuestras sugerencias. Una zona 20 km de tierra con 17 km de costa con hermosas dunas de arena, aguas poco profundas. Un paraíso para los amantes del mar y las vacaciones en familia.

Además cerca de la playa tenemos el complejo Maspalomas, con elegantes hoteles , residencias de lujo y el campo de golf más grande de la isla. Un destino ideal para viajar con los niños este verano.

Cala de Algaiarens, Menorca

La Cala de Algaiarens se encuentra en la isla española de Menorca. La pintoresca cala está rodeada de escarpadas laderas y puede ser de difícil acceso, lo que significa que no está muy concurrida incluso durante el verano. La playa perfecta tiene arena dorada suave y agua cristalina que es perfecta para bucear y explorar cuevas submarinas, sin embargo, a veces tiene olas demasiado grandes, de modo que si tenemos niños pequeños será mejor no entrar en el agua con ellos.

Playa de Rodas (Islas Cíes, Galicia)

La espectacular playa en forma de media luna de Playa de Rodas se encuentra en la isla de Islas Cíes, frente a las costas de Galicia. El agua es cálida, tranquila y cristalina, lo que la hace perfecta para nadar y bucear. Cuando no estés en el agua, puedes tumbarte en la suave arena blanca o construir castillos de arena con los niños. Es un retiro tranquilo al que se puede acceder en ferry desde Vigo o Baiona.

Playa del Silencio (Oviedo)

Si buscas paz y tranquilidad, entonces Playa del Silencio es definitivamente el lugar para ti. Situada en la costa asturiana, al noroeste de Oviedo, cerca del pueblo pesquero de Cudillero, esta playa es muy tranquila incluso en agosto y septiembre. La playa de arena dorada y piedra es el lugar perfecto para disfrutar de la exquisita vista, o puedes hacer snorkel en las tranquilas y protegidas aguas de la bahía.

Playa El Palmar (Cádiz)

Puede que no esté ubicada en una cala tranquila como la mayoría de las playas de esta lista, pero El Palmar está tan desierta como parece. La playa de arena dorada barrida por el viento se extiende hasta donde alcanza la vista, pero no hay hoteles de gran altura ni restaurantes de lujo a la vista. El viento lo convierte en el lugar ideal para los surfistas. Cuando desees un descanso de montar las olas, hay algunos bares pequeños que sirven vino y bocadillos. Es un gran lugar para que los niños construyan castillos de arena, pero lleva sombrilla, porque no hay sombra a la vista.

Playa de Estorde (A Coruña)

Playa de Estorde está situada en la región de Galicia en el noroeste de España, al oeste de la pequeña ciudad de Corcubión. La larga playa es de arena blanca y fina y aguas tranquilas y transparentes, perfecta para familias que viajan con niños. El agua poco profunda es el lugar perfecto para nadar o hacer snorkel. Playa de Estorde es una playa tranquila que solo se llena los domingos cuando la comunidad local sale a tomar el sol.

Playa de Caló des Moro (Mallorca)

En la costa sureste de Mallorca encontrarás la pequeña y apartada playa de Caló des Moro. Los imponentes acantilados crean un espectacular telón de fondo para esta hermosa playa donde el agua turquesa baña la suave arena blanca. La arena desciende suavemente hacia las aguas poco profundas, por lo que es ideal para familias con niños pequeños. El agua clara también es ideal para deportes acuáticos como el buceo y el esnórquel. La playa se encuentra a tan solo 6 km del pueblo de Santanyi, y es de fácil acceso.

Cala Aiguablava (Gerona)

Aiguablava se encuentra en el norte de la Costa Brava, en una preciosa cala enclavada entre escarpados acantilados. Relájate en la playa de arena, navega, date un chapuzón en las aguas tranquilas y poco profundas o come calamares recién capturados en uno de los pequeños restaurantes de pescado con vistas a la playa. Aunque la playa es popular durante julio y agosto, sigue siendo mucho más tranquila que la mayoría de las otras playas de la Costa Brava. Es el lugar ideal para pasar un día soleado si te alojas en un alquiler vacacional en Begur o Girona.

Cala d’en Serra (Ibiza)

Aunque la isla de Ibiza puede ser sinónimo de fiestas y multitudes, también hay algunos lugares idílicos y tranquilos donde relajarse y disfrutar del increíble paisaje. Cala d’en Serra es uno de esos lugares. Este pequeño pedazo de perfección está situado en una cala protegida en la costa norte de la isla , así que es el lugar perfecto para tomar el sol, incluso durante la temporada alta. La playa tiene arena dorada y cantos rodados finos, y el agua es tranquila, por lo que es ideal para practicar snorkel y nadar.

Das Raias Muxia (A Coruña)

Ubicada cerca de la pequeña ciudad de Muxía, en el noroeste de España, se encuentra la encantadora Playa Das Raias. Esta pequeña playa virgen es un pedacito de cielo. La playa de arena blanca y suave está rodeada de una exuberante vegetación y es el lugar perfecto para broncearse o nadar en las tranquilas aguas. Hay algunas rocas que asoman de la arena aquí y allá, así que ten cuidado si viajas con niños.

Cala Gracioneta (Ibiza)

Esta playa rústica y aislada se encuentra en una pequeña cala junto a la turística Cala Gració. La arena fina y dorada y las cálidas aguas poco profundas lo convierten en el lugar perfecto para relajarse. También hay mucha sombra y el bar El Chiringuito en la playa sirve una excelente paella.