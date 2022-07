El embarazo no es una enfermedad que requiera que tengas que permanecer en cama o estar confinada dentro de casa. Sin duda es un período de grandes cambios, tanto físicos como psíquicos, y de dificultades, pero también es una realidad que no afecta al desempeño de las actividades cotidianas normales. Viajar embarazada por lo tanto, no solo es posible, sino también un deber en muchos aspectos. Sobre todo si se trata de salir de vacaciones como ahora en verano, o de pasar un fin de semana con amigos o con la pareja. Los beneficios de tal actividad son enormes, incluso para las mujeres embarazadas, pero eso sí no podemos olvidar nunca que nuestra prioridad debe ser el embarazo y el bienestar del bebé, de modo que conozcamos ahora las precauciones y consejos al viajar embarazada.

Consejos al viajar embarazada

Si estas vacaciones vas a realizar un viaje y te encuentras embarazada, es importante que tengas en cuenta una serie de recomendaciones. Se trata de consejos que te ayudarán a que ese traslado no pueda poner en peligro ni tu salud ni la de tu pequeño.

Antes que nada, es importante que sepas que no se recomienda viajar durante el embarazo en el caso de antecedentes de abortos espontáneos o embarazos extrauterinos previos , anomalías de la placenta , sangrado vaginal, problemas de hipertensión, diabetes gestacional , primer embarazo después de los 35 años , anemia severa y en aquellos casos en los que se esté en presencia de un embarazo de alto riesgo u otras complicaciones relacionadas con la gestación.

Consultar al médico

Lo primero y más importante es que acudas a la consulta de tu médico y le plantees el viaje que vas a hacer. El médico, en base a la fase del periodo de gestación en el que te encuentres y a si tienes o no un embarazo de riesgo, te dirá qué hacer. Es decir, te recomendará que no viajes si hay peligro o te dará el visto bueno si todo va bien.

¿Cuándo viajar?

Una de las recomendaciones más importantes que debes tener en cuenta es que lo aconsejable es viajar durante el segundo trimestre del embarazo y más si vas en avión. ¿Por qué? Por las siguientes razones:

En el primero la mujer experimenta muchos síntomas y dolencias. Sin olvidar que además en esta etapa hay más riesgos de sufrir un aborto espontáneo.

la mujer experimenta muchos síntomas y dolencias. Sin olvidar que además en esta etapa hay más riesgos de En el tercero, por su parte, la futura mamá ha engordado, se cansa más, no está tan ágil y, también, hay más posibilidades de que se adelante el parto.

Recomendaciones básicas

Además de todo lo expuesto, hay que tener en cuenta otros consejos como estos:

Tienes que vestir con prendas cómodas y holgadas , que permitan que la circulación sanguínea no se vea en absoluto perjudicada.

, que permitan que la circulación sanguínea no se vea en absoluto perjudicada. Es imprescindible que lleves contigo en todo momento y a mano agua , para evitar deshidratarte.

, para evitar deshidratarte. No viajes con el estómago vacío.

Lleva contigo algún alimento para poder tanto saciar tu hambre como hacerle frente a los problemas de náuseas que puedas sufrir.

como hacerle frente a los problemas de náuseas que puedas sufrir. A la hora de preparar el equipaje, no te olvides de llevarte contigo tus informes médicos sobre el embarazo. Esta es la manera de poder prever que todo vaya bien si hay que actuar ante algún contratiempo que pueda surgir.

Viajar en coche

Viajar en coche durante el embarazo no está prohibido pero incluso en lo que respecta a los desplazamientos diarios, es fundamental llevar siempre abrochado el cinturón de seguridad , asegurándose de que las correas pasen por encima y por debajo de la barriga. También en este caso, para trayectos más largos es preferible prever paradas en las que poder descansar y caminar , así como si es posible viajar como pasajeros para poder estirar mejor las piernas.

Consejo para viajar en avión

En el caso de que el viaje que vayas a hacer sea en un avión, no te puedes olvidar tampoco de tener en cuenta un factor importante: las aerolíneas, por regla general, no permiten viajar a las embarazadas de 32 semanas en adelante. Y si estas quieren hacerlo deben firmar un documento donde se exonere de cualquier tipo de culpa a la compañía en cuestión:

Ryanair . Deja viajar hasta la semana 36 del periodo de gestación y la mujer debe presentar su certificado médico.

. Deja viajar hasta la semana 36 del periodo de gestación y la mujer debe presentar su certificado médico. Air France . No permite volar a mujeres de más de 36 o 34 semanas de gestación si es un embarazo normal o múltiple respectivamente. Para viajar con más de ese tiempo, se exige que presenten un certificado médico.

. No permite volar a mujeres de más de 36 o 34 semanas de gestación si es un embarazo normal o múltiple respectivamente. Para viajar con más de ese tiempo, se exige que presenten un certificado médico. Easy Jet . Esta otra compañía aérea no pone las restricciones a las embarazadas de hasta 28 semanas. Al resto, les exige certificado médico, al tiempo que prohíbe que vuelen las mujeres que estén de más de 36 semanas.

. Esta otra compañía aérea no pone las restricciones a las embarazadas de hasta 28 semanas. Al resto, les exige certificado médico, al tiempo que prohíbe que vuelen las mujeres que estén de más de 36 semanas. Lufthansa. Esta otra compañía permite que viajen embarazadas de ocho meses, siempre y cuando cuenten con el correspondiente certificado médico.

Viajar en tren

Viajar en tren es una buena alternativa , tanto en términos de comodidad como de estabilidad, condición indispensable para reducir las náuseas y otras molestias asociadas al movimiento . Los trenes, especialmente los de alta velocidad, ofrecen asientos cómodos y suficiente espacio tanto para estirar las piernas como para descansar y moverse.

Viajar en barco

Al igual que se ha dicho para otros medios de transporte , no existen contraindicaciones para viajes cortos (como los que se realizan para llegar a islas no alejadas de la costa). Distinto discurso para cruceros y viajes más largos en los que el riesgo de que se produzcan náuseas de forma regular es mayor . Además, las disposiciones de algunas aerolíneas también se aplican a las compañías marítimas que pueden prever prohibiciones y limitaciones para mujeres embarazadas.