¿Cómo curar la diástasis abdominal posparto?

La diástasis abdominal es la separación de los músculos rectos abdominales que forman la parte anterior del cinturón muscular que se extiende desde la mitad de las costillas hasta el ligamento inguinal. Estos dos músculos están unidos longitudinalmente por una banda de tejido conjuntivo, muy resistente pero poco elástica, que difícilmente se rompe pero que (cuando cede) puede no volver a sus condiciones iniciales, dejando un “vacío” muscular en el centro del abdomen. He aquí cómo tratar la diástasis abdominal posparto tanto en el caso de que no sea necesario operar como en el caso de que sí que se necesite la cirugía.

Curar la diástasis abdominal posparto

La diástasis en el embarazo es un proceso fisiológico que se produce como resultado de influencias hormonales destinadas a permitir que la cavidad abdominal se dilate y acomode el útero en crecimiento. Obviamente, es más pronunciado en el caso de un embarazo gemelar, un feto pesado, una edad avanzada de la futura madre o si ya se han producido otros embarazos. En condiciones normales, la distancia alcanzada entre la fascia derecha e izquierda del músculo recto del abdomen no supera los 20-25 mm y se resuelve espontáneamente a los 6-12 meses del parto, con recuperación total de la elasticidad y densidad de los tejidos. Sin embargo, la diástasis abdominal también se puede prevenir durante el embarazo, teniendo cuidado de mantener una postura correcta al agacharse, sentarse o caminar y realizar ejercicios de fortalecimiento muscular del suelo pélvico .

¿Qué problemas trae la diástasis?

En ausencia de trastornos, la diástasis abdominal no crea problemas particulares, siempre que se realicen ecografías periódicas para mantener la situación bajo control. En muchas mujeres, sin embargo, además de representar un problema estético, se convierte en una verdadera condición patológica que provoca diversas complicaciones: los abdominales ya no funcionan en sinergia con los músculos posteriores del tronco y son incapaces de contener la parte del abdomen en su interior. a ellos. Esto da lugar a dolor de espalda, dolor abdominal, malestar digestivo y disfunción urinaria . Estos síntomas pueden empeorar con el tiempo y, especialmente cuando se confunden con otros trastornos, retrasar el diagnóstico y, en consecuencia, el tratamiento.

¿Cómo reconocer la diástasis abdominal?

La primera señal de alarma está representada por el vientre hinchado incluso varios meses después del nacimiento, con el ombligo que tiende a sobresalir y la aparición de una especie de pequeña cresta (llamada «aleta») en correspondencia con la «línea alba» que va desde el base del esternón al ombligo.

Si sospechas que tiene diástasis abdominal, debes proceder de acuerdo con estos pasos.

Auto diagnóstico. Para verificar de forma independiente la presencia real de una diástasis abdominal, puede realizar una prueba simple:

Acostada boca abajo, con las rodillas flexionadas y las plantas de los pies apoyadas en el suelo, colocar una mano detrás de la cabeza y apoyar la otra sobre el vientre, de modo que los dedos queden a la altura del ombligo por encima de la línea media del músculo abdominal. Presiona ligeramente, manteniendo el músculo abdominal relajado. Levantar la cabeza y los hombros del suelo sin doblar el cuello y sin acercar el mentón al esternón, para contraer los músculos del abdomen.

La visita del especialista. Para un diagnóstico certero es necesario contactar al médico para un examen físico inicial que verifique la presencia real de un defecto de la pared abdominal. El especialista también puede solicitar más investigaciones de diagnóstico (ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética) para evaluar la extensión de la distancia entre los dos músculos rectos y la posible presencia de una hernia umbilical. En base a la situación encontrada, el médico especialista evaluará la oportunidad de la cirugía y qué técnica utilizar.

¿Cómo curar la diástasis abdominal sin cirugía?

La cirugía no siempre es necesaria para reducir la diástasis; en muchos casos, de hecho, el problema se puede resolver con la ayuda de un fisioterapeuta o un osteópata, a través de un programa de rehabilitación basado en ejercicios específicos, ejercicios de rehabilitación y electromédicos para el fortalecimiento muscular y la recuperación de la estabilidad de la espalda y el equilibrio de la mecánica de la pelvis.

Sin embargo, es fundamental evitar el “hazlo tú mismo” y contactar solo a profesionales con experiencia en el tratamiento de la diástasis abdominal, capaces de recomendar los ejercicios adecuados para solucionarla. De hecho, incluso los ejercicios comunes, como los abdominales clásicos, pueden empeorar la situación.

En cambio, es necesario comenzar con una rehabilitación del diafragma torácico a través de una correcta respiración, para pasar luego a la movilización del diafragma pélvico ya ejercicios dirigidos a remodelar todas las fibras musculares superficiales del abdomen. Los resultados son visibles dentro de los 3 a 6 meses, pero el proceso de curación se puede acelerar con el uso de dispositivos de electroestimulación ya después de los primeros 2 meses de entrenamiento.

Para reducir la hinchazón de los tejidos, contener las eventuales hernias y mejorar el tono muscular, son muy eficaces:

Vendaje : bandas elásticas que se aplican en el abdomen que drenan y masajean los músculos superficiales aprovechando el movimiento natural del cuerpo;

: bandas elásticas que se aplican en el abdomen que drenan y masajean los músculos superficiales aprovechando el movimiento natural del cuerpo; Masoterapia: técnica de masaje manual que llega hasta el tejido conjuntivo. Ambas técnicas estimulan mecánicamente los tejidos y ejercen una acción drenante que ayuda a reducir la hinchazón y devolverle una apariencia tonificada al abdomen. No siempre son determinantes, pero al menos evitan que los síntomas empeoren

¿Cómo se realiza la cirugía de diástasis?

La cirugía es una solución definitiva, que permite acercar los músculos rectos, eliminando los trastornos funcionales de la diástasis y resolviendo también el factor estético. La cirugía tradicional consiste en una plicatura de los músculos rectos, que implica una incisión cerca del ombligo y la reconstrucción de la pared abdominal, con o sin la inserción de una prótesis biocompatible. Para solucionar el problema estético también se realiza una abdominoplastia (y en su variante mini abdominoplastia), que consiste en la extirpación de la piel y el exceso de tejido adiposo ubicado en la parte central e inferior del abdomen. Se requiere una incisión en la zona por encima del pubis, que al final de la cirugía deja una cicatriz similar a la de una cesárea.

Hoy ambas operaciones son menos invasivas que en el pasado: las técnicas de laparoscopia y endoscopia permiten, de hecho, reconstruir la pared abdominal haciendo solo pequeñas incisiones que dejan menos cicatrices y permiten un curso postoperatorio más rápido.