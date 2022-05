Cirugía plástica en el embarazo: qué se puede hacer

Las ganas de un retoque más o menos sustancial, sobre todo ahora que vamos hacia el verano, es algo que lleva tiempo en aumento. Pero si hasta hace un tiempo la idea de la cirugía plástica durante el embarazo era impensable, hoy, también gracias a famosas de la talla de Kim Kardashian que en su día se sometió al llamado lifting vampírico cuando se encontraba en el quinto mes del embarazo de su hija North, las solicitudes de intervenciones durante el embarazo es algo a lo que se someten muchas mujeres pero ¿es esto aconsejable? Conozcamos todo lo que puedes hacer con la cirugía plástica durante el embarazo.

Cirugía plástica en el embarazo

La búsqueda (a veces espasmódica) de la perfección empuja a muchas mujeres a no aceptar los inevitables cambios que el cuerpo trae consigo en los nueve meses de embarazo, buscando así ayuda en la cirugía plástica durante el embarazo. Puede ocurrir también que algunas intervenciones no sean nada relacionado con el embarazo en sí, pero quizás la mujer se sienta mejor o más guapa si por ejemplo, no retrasa más ese cambio de nariz que hace tiempo que persigue.

Pero ¿se puede hacer cirugía plástica durante el embarazo? Cualquier médico serio lo desaconseja y las razones son más que obvias. Además de una mayor sensibilidad durante el embarazo, no podemos olvidar que también los médicos desaconsejan en este periodo el someterse a una anestesia y no podemos olvidarnos de los fármacos necesarios para afrontar cualquier cirugía plástica.

¿Qué intervenciones están permitidas?

Que la cirugía plástica no se aconseje no significa que no sea posible realizar tratamientos estéticos menos invasivos. Uno de estos por ejemplo pueden ser la microinyecciones de ácido hialurónico y otras sustancias revitalizantes que ayudan a que la piel del rostro se mantenga vital y compacta. A pesar de esto, tenemos que decir también que esto ni siquiera es algo útil ya que la piel, gracias a la acción de las hormonas del embarazo , suele mostrarse más luminosa y suave durante la espera.

¿Está permitida la cirugía plástica en la lactancia?

Si el fenómeno de la cirugía plástica aún se limita a unos pocos casos durante el embarazo, las solicitudes de mamoplastia, abdominoplastia y liposucción posparto van en aumento. Incluso si no hay contraindicaciones particulares, también en este caso sigue siendo válida la recomendación de proceder con cautela, esperando el final de la lactancia para ponerse bajo el bisturí.

¿Cuánto tiempo esperar después de dar a luz?

Es recomendable dejar de amamantar y en cualquier caso esperar al menos cinco o seis meses después del nacimiento del bebé para que se asienten las formas del cuerpo y se estabilicen las estructuras hormonales y el estado de los tejidos. Sin embargo, la evaluación del profesional sigue siendo la indicación básica que tener en cuenta.