¿Qué es lo que más demandan los padres al elegir la escuela infantil de sus hijos?

Esa es la pregunta que se ha contestado con una encuesta de Nemomarlin

Cuando se tiene un hijo son muchos los aspectos que hay que cuidar y numerosas las decisiones que hay que tomar. Y precisamente entre esas últimas está el elegir la escuela infantil más adecuada.

Apostar por una u otra es algo que llevan a cabo los padres en base a una serie de criterios y demandas, que ahora hemos podido conocer a través de una encuesta. Esta viene a indicarnos cuáles son los aspectos más relevantes que tienen en consideración los padres a la hora de seleccionar un centro u otro. Sigue leyendo y los descubrirás.

El autor de la encuesta

La Red de Escuelas Infantiles Nemomarlin, que tiene 36 centros privados repartidos por toda la geografía española, es la que ha llevado a cabo la encuesta que ahora se ha convertido en noticia. El hecho de que en estos momentos sean muchos los padres que ya se están planteando matricular a sus hijos de 0 a 3 años en escuelas es lo que ha motivado a esa red a acometer la encuesta citada.

En concreto, ha confeccionado un cuestionario que ha sido rellenado por 1.154 familias de 30 de sus escuelas. Con el mismo han podido saber qué es lo más demandan los progenitores a la hora de decantarse por uno u otro centro para sus pequeños.

Los aspectos más valorados por los padres

Las conclusiones que se han podido obtener con la mencionada encuesta y sobre qué es lo que más valor dan los adultos a la hora de elegir una escuela infantil son las siguientes:

La inmersión lingüística

El 90,4 % de los encuestados ha manifestado que lo que más demandan es que esos colegios cuenten con una adecuada inmersión lingüística. Y es que se considera que está es fundamental a cualquier edad pero, sobre todo, entre los 0 y los 3 años cuando los pequeños son una “esponja” en cuanto a su capacidad de aprendizaje.

En relación con el punto anterior se encuentra el que un 92 % de los padres dan valor a que en el centro haya profesores nativos. No obstante, el 39,2 % creen que esto no es algo imprescindible. En concreto, un 73,4 % de los encuestados consideran igualmente válidos a otros docentes que tienen la suficiente cualificación aunque no sean nativos.

De ahí se deduce en el informe de Nemomarlin que “el inglés es una de las mayores demandas de los padres de hoy, que buscan que las escuelas infantiles sean bilingües desde los primeros años de edad”.

La introducción de las nuevas tecnologías en el aula

El segundo de los aspectos que los padres tienen más en cuenta a la hora de elegir una escuela infantil es que en ella se apueste por las nuevas tecnologías y se utilicen por parte de los docentes dentro de las clases:

El 77,6 % de los encuestados ha manifestado que es muy positivo el empleo de aquellas.

El 23,49 %, sin embargo, preferirían que las nuevas tecnologías no se usaran tanto en el aula.

El 96,99 % están a favor del contacto de las escuelas con las familias vía email frente al 52,2 % que prefieren para ello las redes sociales. Eso sin olvidar que el 47,8 % de los padres no están de acuerdo en usarlos para estos fines.

A todo eso hay que añadir otros datos interesantes como que el 65,9 % de los padres prefieren que la agenda de sus hijos sea siendo de papel, frente al 34,1 % que apostarían porque fuese digital.

La alimentación

Al igual que la inmersión lingüística o el empleo de las tecnologías, a la hora de elegir una escuela los padres también tienen muy en cuenta la alimentación que se ofrece a los niños en la misma. En concreto, el 97,8 % prefiere que ese centro cuente con cocina propia y el 82,4 % valora de forma positiva el que se introduzcan en la dieta de los más pequeños lo que son alimentos ecológicos e incluso el que se cuente con un nutricionista.

Que exista una comunicación fluida entre escuela y padres o que haya una importante conciliación con los horarios para los padres que trabajan son, de igual modo, otros criterios que tienen para elegir una escuela. Centro este que, como se desprende de la encuesta, consideran que es necesario que disponga de buena luz natural, de calidad en los educadores, de buena ventilación y de limpieza.