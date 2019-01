Viral: la singular cara de una niña al conocer a su hermanito

Ha causado un gran revuelo en las redes sociales

De manera frecuente, conocemos historias y virales de bebés que consiguen emocionarnos e incluso sorprendernos o hacernos reír. Y precisamente esto último es lo que han logrado unas imágenes que nos vienen a mostrar la singular cara que pone una niña al conocer a su hermanito recién nacido.

¿Te animas a descubrirla? Seguro que te saca una sonrisa.

¿Qué sucede?

El origen de la historia está en el momento en el que una familia acaba de vivir la buena nueva de la llegada de un nuevo miembro. Se trata de un niño que llega a casa junto a sus papás, después de recibir el alta hospitalaria, y que va a conocer a algunos de los miembros de la mencionada familia a la que pertenece. En concreto, lo que despierta más expectación entre los presentes es el momento en el que su hermana mayor y él se vean por primera vez.

La cara de una niña al conocer a su hermanito

A la niña la han sentado en el sofá de casa para que así pueda no solo ver sino coger a su hermano en brazos. De esta manera, se evitará que se le pueda caer.

Seria y con un gesto impertérrito es como se muestra la pequeña y así se mantiene en el momento que le ponen al recién nacido cerca, concretamente en su regazo. Y es que ni lo mira en los primeros segundos de ese encuentro. Ella tiene sus ojos fijos en un punto y ni siquiera es capaz de pestañear. Así, viene a dejar patente que no le ha hecho especial ilusión eso de dejar ser la única hija de la familia.

Una vez pasados esos primeros diez o quince segundos de seriedad absoluta, mira al recién nacido un poco pero sigue manteniendo el rostro de “no me hace ninguna gracia”. Los adultos que están al lado de los dos, le preguntan a la mayor cuestiones tales como “¿qué piensas?” o “¿no le vas a dar un beso?”. Cuestiones ante las que la niña ni se inmuta.

¿Cómo continúa la historia?

El recién nacido comienza a moverse en el regazo de su hermana y eso genera más desconfianza aún en ella, que no duda en fruncir más el ceño si cabe. No está a gusto con esa situación y no le apetece nada acariciar, sonreír o darle un beso a ese pequeño al que acaba de conocer.

Quienes están al lado de los niños parecen darse cuenta de que no hay que forzar la situación. Por ese motivo, uno de los adultos decide coger en brazos al bebé mientras que la otra, la madre, opta por darle un poco de cariño a su hija. Así, esta no duda en echarse en brazos de su progenitora para sentir que sigue siendo querida por ella, a pesar de que haya venido al mundo ese niño.

Fenómeno viral

Como te hemos dado a conocer, esta niña se ha convertido en viral. Y todo gracias a que el vídeo de ese instante que te hemos colgado se ha subido a Facebook. Al publicarse ha pasado a ser un verdadero fenómeno, con más de 18.000 “me gusta”. Además, se ha compartido en más de 13.000 ocasiones y ha generado más de 7.000 comentarios.

En concreto, entre los mensajes que han dejado los internautas, sorprendidos y divertidos ante la reacción de la pequeña, podemos destacar algunos como estos:

“Esta niña parece decir con su cara: ‘Es demasiado temprano para esta mierda’. Realmente divertido”.

“Yo estaría preocupado por dejarla sola con su hermano”.

“Me alucina ver cómo domina su mirada a una edad tan pequeña. Sencillamente es genial y brillante”.

“Yo sé como se siente en ese momento. Yo aún no lo he superado. Nunca fue lo mismo. Jajajaja”.

“Esa cara de ‘no me impresiona’ me ha sacado una sonrisa. Es realmente divertida”.

“Me siento identificada con esta pequeña. Probablemente está sintiendo lo que yo pude llegar a sentir cuando mi hermana nació 14 meses después que yo”.

“Yo diría que su cara es de que se acaba de despertar. Por eso, a lo mejor, no quería estar cerca de nadie hasta que se espabilara”.

¿Qué te ha parecido a ti su rostro? ¿También te ha sacado una sonrisa?