Patricia Montero comienza su cuenta atrás para dar a luz

Va a tener su segunda con el actor Álex Adrover

Numerosas son las celebrities que van a ser mamás a lo largo de este 2019: Ana Boyer, Lorena Castell, Isabel Jiménez, Meghan Markle, Sara Sálamo…Y entre todas esas se encuentra también la actriz Patricia Montero, de 30 años, que está embarazada por segunda vez. En concreto, la joven, que saltó a la fama por sus papeles en series como “Yo soy Bea” o “El don de Alba”, acaba de comenzar la cuenta atrás para dar a luz a su bebé.

A continuación, todos los detalles.

Patricia Montero desvela que empieza la cuenta atrás

Realmente activa en redes sociales es Patricia Montero. Por eso, no duda en compartir con sus seguidores facetas de su vida privada y profesional. Es más, durante lo que lleva de embarazo ha hecho uso de las citadas para contar cómo evoluciona, el sexo del bebé que viene en camino, el crecimiento de su vientre…

Precisamente ahora ha vuelto a emplearlas. En concreto, ha utilizado su perfil en Instagram para colgar una fotografía suya de este momento actual y mostrar el estado de su vientre. En ella aparece en la playa y enseñando tripita. Una instantánea que ha acompañado del siguiente mensaje: “Boom. 8 meses. Empieza la cuenta atrás. #8months #Bump #pregnant #Embarazo #Preggo @alexadrover”.

Y es que ya le queda muy poquito para poder tener en sus brazos a su segunda hija con el también actor Álex Adrover.

Felicitaciones

Esa publicación ha conseguido reunir una larga lista de “me gusta”, más de 28.000, así como de comentarios dándole la enhorabuena, animándole o deseándole lo mejor. Entre esos destacan algunos como los siguientes:

“Vamos, que falta poco!”.

“Qué foto más bonita!!! Ya queda poquito. Qué ganas de verle la carita ya!! En nada está aquí. Un beso enorme familia”.

“Mucha suerte, que nazca el bebé con mucha salud”.

“Preciosa foto. Disfruta lo máximo que puedas de esa conexión que es única”.

“Enhorabuena y muchísima suerte. Que salga todo estupendamente”.

Mensajes a los que se han unido también los de amigos y compañeros. Este sería el caso, por ejemplo, de la cantante y actriz Belén López que le ha dedicado las siguientes palabras: “Uhhh!!! Cómo estáis ya!!! Vamos vamossss!!!”.

La cantante Soraya Arnelas también se ha dirigido a Montero. Lo ha hecho con un mensaje de ánimo como este: “A por el último empujón”, que escribía junto a un gran corazón.

Y tampoco podemos olvidarnos de estos otros comentarios de famosas:

La colaboradora de televisión y actriz Bibiana Fernández ha escrito: “Pero ya ehhhh! Esto está que arde”.

ha escrito: “Pero ya ehhhh! Esto está que arde”. La actriz Nerea Garmendia le ha dicho: “Ay qué poquito te quedaaaa”.

le ha dicho: “Ay qué poquito te quedaaaa”. La presentadora de televisión y actriz Kira Miró ha dejado este comentario: “Qué linda estás!!!”.

Buen momento personal y profesional

Sin lugar a dudas, Patricia Montero se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Y es que está encantada de tener su segundo embarazo, con el que dará una hermanita a su hija mayor, Lis, que tiene 3 años. Embarazo que lo ha estado llevando muy bien, a tenor de las imágenes que ha ido mostrando en redes sociales durante estos meses. Tanto es así que no ha dudado en seguir practicando dos disciplinas físicas que le encantan como son el Yoga y el Bikram Yoga. De ahí que pueda presumir de una silueta perfecta.

De la misma manera, no hay que pasar por alto que mantiene una sólida relación de pareja con Adrover, con el que lleva ya diez años tras conocerse grabando la serie “Yo soy Bea”. Buena muestra de ese amor que les une es que próximamente van a contraer matrimonio. Una boda que han tenido que retrasar debido al este segundo embarazo.

Diez años que se han cumplido recientemente y que la actriz quiso celebrar con este mensaje a su chico: “10 años de amor, de aventuras, de planes, de locuras, de anécdotas. Proyectos y experiencias en común…El tiempo ha pasado volando desde aquel día…que recuerdo como si fuera ayer.

Bendita serie en la que conocí a Roberto, que se convertiría en mi compañero de viaje y en una pieza esencial de mi vida.

10 años en los que me he sentido la mujer más valorada, respetada y querida. Gracias por hacerme reír, disfrutar, crecer…Gracias por darme la mano, sin perder la ilusión, cuidando y respetando como el primer día de este viaje que iniciamos hace una década. Gracias por estar a mi verita en los buenos y no tan buenos momentos, siempre con una sonrisa y con un “tú puedes mi amor”. Eres la persona más maravillosa que conozco y he tenido la suerte de compartir mi vida contigo @alexadrover. Te quiero mi amor. ¡Feliz aniversario! ¿Continuamos el viaje?”.

A todo eso hay que añadir que sigue cosechando éxitos con su libro “Pon en forma tu yo interior”, que es un conjunto de claves y recomendaciones para afrontar la vida con mayor positividad, con energía y dejando de lado el estrés.