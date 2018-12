Vive estas fechas en familia con felicidad. Descubre cómo evitar las discusiones en Navidad

Contando las horas que nos quedan para vivir la cena de Nochebuena en familia. Así es como nos encontramos en este momento. Y es que esa cena es muy especial e importante pues nos rodeamos de nuestros seres queridos. No obstante, no podemos negar que también se puede convertir en foco de conflicto con algún familiar con el que no nos llevamos bien o con el que hay puntos de vista muy diferentes. Sin embargo, hay que hacer todo lo que se pueda para conseguir no empañar esa noche. A continuación, te vamos a dar las claves para evitar las discusiones en Navidad.

Toma nota, verás que te son de mucha ayuda en estas fiestas.

Evitar los temas peliagudos

Sin lugar a dudas, uno de los principales consejos que se deben dar para conseguir que la mesa de Nochebuena no se convierta en un “campo de batalla” es evitar que surjan los temas más peliagudos. Nos estamos refiriendo a los temas que pueden traer más controversias y discusiones. Y esos no son otros que la política, la religión e incluso el fútbol.

Esas cuestiones es mejor no tratarlas y si aparecen intentar cambiar de conversación porque pueden dar lugar a duros enfrentamientos.

Ser paciente y empático

De la misma manera, hay que ser paciente. Es decir, si se sabe que a algún familiar le gusta crear controversia, hay que armarse de paciencia y evitar entrarle al trapo. Lo mejor es dejar que diga lo que quiera sin contestarle. De esta manera, si nadie le sigue, acabará dejando de intentar “pinchar” con algún tema o comentario en cuestión.

Asimismo, se establece que hay que tener cierto grado de empatía para evitar las discusiones en Navidad. Es decir, es importante ponerse en la piel del otro e intentar comprender el porqué de su actitud o de sus manifestaciones. Así, se logrará entenderlo un poco mejor y, por tanto, no encender más la chispa de la crispación.

Tranquilidad

Otra clave o consejo fundamental es que hay que mantenerse tranquilo. Es decir, hay que acudir a la cena de Nochebuena sereno y se debe intentar estar así durante toda la velada. Y es que de esa manera se conseguirá no participar en discusiones, mantenerse alejado de las mismas e incluso no avivar la llama del conflicto si surge entre algunos miembros de la familia. Es más, incluso estar así puede llevar a intentar mediar para poder atajar cualquier disputa que pueda nacer.

Contar hasta cien

Todos somos conscientes de que podemos tener familiares a los que les guste “chinchar” y sacarnos ciertos temas porque saben que nos irritan. No obstante, la mejor manera de mantenerlos a raya y de conseguir que no logren su propósito es contando hasta cien. Sí, cuando nos lancen alguna indirecta, lo que hay que hacer es, en lugar de contestarles rápidamente y avivar la polémica, habrá que contar mentalmente hasta cien. Así, se calmará la tensión que pueda surgir, no se responderá de forma que se aumente la discusión y se podrá contestar de una forma pausada que no dé lugar a continuar el conflicto.

No hay que abusar del alcohol

En muchas ocasiones, detrás de una discusión en la cena de Nochebuena o Navidad está el hecho de que los participantes en la misma han bebido más de lo cuenta y eso hace que “no se corten un pelo” a la hora de entrar en disputa. Precisamente por ese motivo, para evitar situaciones de ese tipo, lo que hay que hacer es no excederse tomando bebidas alcohólicas. Así, se tendrá más lucidez y menos “osadía” para entrar en conflictos y provocar que esa velada acabe mal para todos.

Otros consejos para evitar las discusiones en Navidad

Aunque las que hemos dado a conocer hasta ahora son las mejores recomendaciones para evitar disputas familiares en estas fiestas no podemos pasar por alto otras importantes. Entre esas está, por ejemplo, no acudir a la velada pensando en que va a producirse algún conflicto o que se va a tener que soportar a esa persona que siempre nos saca de nuestras casillas. Hay que ir a la cena pensando de forma positiva y teniendo claro que no se quiere estropear la misma a nadie.

Asimismo, se recomienda tener la complicidad y el respaldo de la pareja o de cualquier otro familiar para que si comienza una situación conflictiva, sea capaz de hacer mantener la calma a todos y de cambiar de conversación.