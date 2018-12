Viral: emotivo anuncio de Navidad contra el bullying

La historia de un erizo, anuncio de Navidad contra el bullying que emociona

A menos de una semana estamos de celebrar la Nochebuena y aún seguimos descubriendo anuncios de televisión que vienen a “tocarnos” la fibra sensible en estas fiestas. Así, después del tradicional spot en torno a la Lotería Nacional, hemos conocido un emotivo anuncio de Navidad contra el bullying que se ha hecho viral y que ha conseguido emocionarnos a todos.

A continuación, todos los detalles.

¿Quién está detrás del spot?

Este Group es el nombre de la empresa de servicios financieros originaria de Austria que ha llevado a cabo la realización del anuncio del que todo el mundo habla. Y es que nadie ha podido evitar sucumbir a la emotividad, a la ternura y al amor que desprende.

El anuncio de Navidad contra el bullying

Hace unos días fue cuando en la televisión de su país y a través de su canal en la plataforma Youtube se produjo la presentación del anuncio que viene a abordar el tema del bullying. Lo hace a través de la figura de un erizo que llega a un nuevo colegio y se encuentra que sus compañeros de clase le dan todo el tiempo de lado. Y todo por culpa de las púas que tienen y que les asustan.

Así, los demás alumnos no quieren sentarse a su lado en el autobús escolar, no quieren jugar con él al fútbol, alejan sus pupitres para no estar cerca de ese animal…Situaciones que traen consigo que el erizo se sienta triste y muy solo.

No obstante, este anuncio de Este Group finaliza con un mensaje positivo. Así, muestra que, al final, los compañeros de clase deciden hacerle un regalo muy especial. Se trata de un regalo con el que ya podrán estar todos juntos porque no habrá temor a que las púas puedan hacerles daño.

El mensaje del spot

En la Navidad parece que todos somos más empáticos, solidarios y emocionales. Por eso, este spot ha llegado en el momento oportuno. Lo ha hecho para, de forma sencilla y que todos lo podamos entender, luchar contra el acoso escolar.

No obstante, tampoco hay que pasar por alto que ha optado además por dar a conocer la importancia del trabajo en equipo. Eso sin olvidar que, de igual modo, viene a inculcar en todos lo realmente valiosos que son tanto el amor como la amistad. Y es que, como reza el lema de este anuncio publicitario, “¿qué sería la Navidad sin amor?”.

En concreto, este spot se presenta con el siguiente mensaje y reflexión: “La historia del pequeño erizo es una historia sobre el poder del amor, de creer en ti mismo y en el bien de los demás. Y no importa cuán insuperable pueda parecer un obstáculo: el amor encontrará su camino”.

Se vuelve viral

Como te hemos dado a conocer al principio del artículo, este anuncio rápidamente se ha convertido en viral. Así, cuenta ya con más 1,4 millones de reproducciones en su canal de Youtube, ha logrado 42.000 “me gusta” y ha propiciado más de mil comentarios de personas que han caído rendidas a los encantos de este pequeño erizo y de su historia. Entre algunos de los mensajes más significativos podemos destacar algunos como los siguientes:

“Comencé a llorar después de tan solo 15 segundos, porque hirió muy fuerte a mi corazón…Estoy feliz de que, al menos, tenga un buen final”.

“Este anuncio podría llegar a convertirse en una bonita película de dibujos animados”.

“No sé por dónde empezar. Realmente me ha golpeado el corazón. Sé como se siente el erizo porque llevo toda mi vida luchando contra la soledad, la depresión y el autismo. Quería acabar con mi vida, pero hay ayuda profesional en mi camino. Quiero agradecer, por tanto, a los creadores por esta hermosa historia, canción, animación y mensaje”.

“No puedo dejar de ver el spot una y otra vez. Me encanta todo de él”.

“¡Simplemente me encanta! Se trata de mucho más que un anuncio de Navidad, se trata de cuidar y amar a los que nos rodean. Grandes sensaciones, imágenes y música conmovedora”.

¿Qué te parece a ti el anuncio? ¿También ha conseguido emocionarte y soltar alguna lagrimita como a tantas personas en el mundo?