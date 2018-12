Eva González presume del primer día de columpios de su hijo

Una de las celebrities más importantes de nuestro país es, sin lugar a dudas, la presentadora sevillana Eva González, que ahora acaba de ponerse al frente del concurso “La Voz” en Antena 3. Se trata de una mujer que, además de estar viviendo un estupendo momento profesional, se encuentra en una de las etapas más bonitas de su vida y todo gracias a su primer hijo, Cayetano, que nació hace nueve meses.

Tan radiante está con su pequeño que no duda de presumir de los momentos especiales que vive con él. Buena muestra de eso es que ahora ha compartido en redes sociales el primer día de columpios del menor.

El primer día de columpios de Cayetano

Nueve meses son los que tiene ya el hijo de González y el torero Cayetano Rivera. Y cada día en su vida es una nueva experiencia. Así, precisamente estos días ha vivido su primera jornada de columpios, de lo que ha dado buena cuenta su madre.

En concreto, la ex presentadora de “Masterchef” no ha dudado en hacer uso de su perfil en la red social Instagram para compartir con sus seguidores ese momento. Ha subido una fotografía en la que ella aparece sentada en un columpio y tirándole un beso a su pequeño mientras este, ataviado con un atuendo de reno, aparece en otro columpio mirando a su mamá.

Una instantánea esa que Eva ha acompañado del siguiente mensaje: “Nuestro primer columpio y con la tita @mariagonzalezferndz. No existe mejor plan en el mundo”.

Eva González recibe numerosas felicitaciones

Desde que procediera a subir esa fotografía son muchas las reacciones que ha traído consigo. En concreto, ha logrado reunir más de 76.600 “me gusta” y más de 370 comentarios. Entre los más significativos de esos destacan algunos como los siguientes:

“Está enorme!!! Parece mentira, recuerdo a la abuela Encarnita paseándolo en su capazo que era un renacuajo”.

“Qué guapos estáis, Eva. Y qué grande está Cayetano”.

“Yo disfrute hace poco de nuestro primer columpio y fue genial. Qué poco necesitan para ser felices”.

“Qué bonita foto. Disfruta todo lo que puedas que son recuerdos muy lindos luego”.

“Dios mío…Cómo pasa el tiempo!! Qué preciosidad de foto…FELICIDAD en grado superlativo…Gracias por compartir estos momentos. Me recuerdan a mi pequeña y su primer columpio…Qué nervios”.

“Qué foto más chula y qué grande se ve a Cayetano”.

La tía del pequeño está encantada con su sobrino

Si Eva está encantada con el pequeño Cayetano, no lo está menos la hermana de ella, María, que está radiante de felicidad con su sobrino, al que adora. De ahí que también haya colgado en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece ella junto al niño en ese primer día de columpios.

Imagen que no ha dudado en subir junto al siguiente mensaje: “No hay mejor plan para pasar la tarde del sábado…Su primer día de columpio!!! Te amo mi niño @evagonzalezoficial”.

Una hermosa y tierna instantánea a la que la presentadora de “La Voz” no ha podido resistirse. Así, no ha dudado en realizarle el siguiente comentario: “Os quiero tanto…El bichito me ha contado por lo bajini que te quiere mucho”.

De esta manera se viene a demostrar la estrecha y fuerte relación que mantienen las hermanas. En Instagram queda siempre muy claro lo unidas que se encuentran. Buena muestra de eso es que el pasado mes de noviembre, cuando Eva cumplía años, María quiso dejarle, junto a una fotografía de ambas, un tierno y emotivo mensaje:

“Hoy es el cumpleaños de ella, mi hermana. Qué orgullosa me siento de ti…Eres junto a mamá y al chico el motor de mi vida. Os echo tanto de menos…FELIZ CUMPLEAÑOS!!!! Te quiero”.

Una felicitación realmente especial para la presentadora que no dudó en responder a su hermana con otro comentario también lleno de amor: “Ay, mi hermana de mi alma…Yo no tengo palabras para describir todo lo que te quiero. Gracias por existir hermana, sin ti nada sería igual. Te amo”.

Un amor al que ahora han sumado el que ambas sienten hacia el pequeño Cayetano, que se ha convertido en el rey de la casa y que seguro que estas Navidades, las primeras de su vida, va a conseguir hacerlas más especiales que nunca para su familia.