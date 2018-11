¿Te acuerdas de la familia Radford? Ya han tenido a su hijo número 21

Aunque las últimas estadísticas vienen a dejar patente que cada vez las familias tienen menos hijos, lo cierto es que existen excepciones a lo largo de todo el mundo. Buen ejemplo de eso es la familia Radford, oriunda de Reino Unido que se ha convertido en un verdadero fenómeno en los medios de comunicación y redes sociales.

¿Por qué? Porque es amplísima. Tanto es así que ahora la pareja que la ha formado ha tenido a su hijo número 21. Sí, lo has leído bien, 21. A continuación, te damos todos los detalles.

La familia Radford

Noel y Sue Radford, de 46 y 42 años respectivamente, son quienes conforman el matrimonio que ha formado tan numerosa familia. Hace treinta años, más o menos, fue cuando se conocieron y desde prácticamente ese momento comenzaron a tener hijos. Así, el primero llegó cuando la mujer tenía solo 14 años.

Puede parecer increíble pero estuvieron encantados de convertirse en padres y así lo han estado en todos y cada uno de los nacimientos de los demás vástagos. Y es que, como no han dudado en dar a conocer, ambos eran huérfanos y tenían el mismo sueño: contar con una gran familia. Algo que han cumplido con creces.

Nace la hija número 21

El pasado mes de mayo fue cuando se dio a conocer de forma pública que Sue estaba embarazada otra vez, iba a dar a luz a su bebé número 21. Un bebé que ya ha nacido. En concreto, aunque la noticia se ha dado ahora, fue hace unos días cuando vino al mundo la pequeña Bonnie. Una niña que se encuentra en perfecto estado, como su madre, y que se ha convertido en el “juguete” de sus hermanos pues todos quieren cuidar de ella así como darle cariño.

A través del perfil en la red social Instagram que los Bradford poseen y también del perfil del padre ha sido como han querido compartir con todos sus seguidores la buena nueva. En concreto, lo que hicieron fue subir una fotografía de la recién nacida en la que aparece tumbada, despierta y luciendo un pijama de color rosa que pone “Welcome home. Born in 2018. Bonnie” (Bienvenida a casa. Nacida en 2018. Bonnie).

Bonnie, el nombre elegido

Noel y Sue han decidido que su pequeña se llame Bonnie. Este es un nombre de origen escocés que puede traducirse como “hermosa”. Se considera que pertenece a mujeres sinceras, simpáticas y con una gran capacidad comunicativa.

Además, son directas, están continuamente activas, agradables en las relaciones sociales y siempre intentan poner la calma en las situaciones de conflicto. No menos relevante es que se destaca que aman tener independencia, que poseen cualidades artísticas y que son muy disciplinadas en todas las facetas de su vida.

Entre las mujeres famosas que más han popularizado este nombre se encuentran algunas como estas:

Bonnie Wright (1991). Es una actriz inglesa que ha conseguido una gran popularidad en todo el mundo por interpretar el papel de Ginny Weasley en la saga cinematográfica “Harry Potter”.

(1991). Es una actriz inglesa que ha conseguido una gran popularidad en todo el mundo por interpretar el papel de Ginny Weasley en la saga cinematográfica “Harry Potter”. Bonnie Tyler (1951). Se trata de una cantante nacida en Geath (Gales) en el año 1951 que es muy conocida por su peculiar voz rasgada. Cuenta con millones de discos vendidos y entre sus canciones más relevantes están “It´s a heartache”, “Total eclipse of the heart” o “Holding out for a hero”.

¿Llegarán más bebés?

La pregunta que se hace mucha gente tras el nacimiento del hijo número 21 es si los Radford volverán a convertirse en padres o no. En esta ocasión los dos parecen tenerlo muy claro: no, Bonnie es y será la benjamina de la familia. Así, creen que ha llegado el momento de plantarse, de disfrutar plenamente de todos sus hijos y también de los nietos que ya tienen, al tiempo que continúan trabajando en la panadería que poseen.

No obstante, lo cierto es que incluso algunos de sus vástagos no se fían de que nuevos hermanos vengan próximamente. Y es que en anteriores ocasiones también expusieron que no tendrían más hijos y al final acabaron llegando más bebés a la casa familiar.

Habrá que esperar, por tanto, para ver si los Radford vuelven a animarse a tener un bebé. Mientras ese momento llega lo que está claro es que no se van a aburrir con tantos pequeños en casa.