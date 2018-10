Fallece un bebé tras caer desde un quinto piso

Si ayer te dábamos a conocer que un niño de solo 3 años había fallecido tras sufrir un fuerte traumatismo por saltar en la cama, hoy la actualidad se vuelve a teñir de negro. En este caso, porque ha fallecido un bebé tras caer desde un quinto piso.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los detalles al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En Barcelona es donde ha tenido lugar este trágico suceso que ha conmocionado a todo el mundo. Más concretamente ha tomado como escenario una vivienda del barrio de Ciutat Meridiana, perteneciente al distrito de Nou Barris.

La víctima

El pequeño que ha fallecido no es otro que un bebé de tan solo 21 meses de edad. Y todo, presuntamente, por una acción accidental.

El origen del caso

Aunque ha sido ahora cuando se ha dado a conocer, lo cierto es que los hechos tuvieron su origen en la madrugada de este pasado día 16. Según se ha hecho público, la familia, concretamente los padres y su bebé, se encontraban en casa como cualquier día normal. Sin embargo, esa tranquilidad se rompería de manera absolutamente inesperada.

Trágico hecho tras caer desde un quinto piso

A través de las informaciones que se han ido dando al conocer, lo que sucedió fue que el bebé de madrugada procedió a trepar desde la cama en la que dormía hasta la ventana más próxima. Y ahí no quedó la cosa porque el pequeño procedió a abrir esa ventana y eso fue lo que propició que se precipitara al vacío desde el quinto piso en el que viven. Todo mientras sus padres se encontraban en otra habitación de la vivienda familiar.

El bebé fallece tras caer desde un quinto piso

Nada más tener lugar los hechos, se descubrió el trágico suceso y rápidamente se avisó a los servicios de emergencias que actuaron de manera inmediata. En concreto, el niño fue trasladado hasta el Hospital Vall d´Hebron donde ingresó en un estado realmente crítico.

Sin embargo, aunque los profesionales médicos que han llevado su caso han intentando hacer todo lo posible, el bebé ha fallecido hace unas horas. Una muerte que, como no podía ser de otra manera, tiene sumidos a sus padres y demás familiares en un profundo estado de dolor.

Como no podía ser de otra manera, las autoridades policiales han procedido a abrir una investigación para poder aclarar lo sucedido. No obstante, según las últimas informaciones que se han dado a conocer, los Mossos d´Esquadra no han encontrado ningún tipo de indicios de criminalidad. Es decir, han establecido que se ha tratado de una situación totalmente accidental.

Peligros que hay en una casa para un bebé

El hecho de que ese pequeño que ha fallecido pudiera acceder a una ventana y a abrirla viene a dejar patente que en cualquier hogar existen distintos peligros para los más pequeños. Se trata de peligros que hay que conocer e intentar evitar a toda costa:

Ventanas sin cierre de seguridad para niños , que pueden provocar tragedias como esta.

, que pueden provocar tragedias como esta. Chimeneas sin vallas que impidan que esos pequeños puedan acceder al interior de las mismas quemándose en el caso de que estén encendidas.

que impidan que esos pequeños puedan acceder al interior de las mismas quemándose en el caso de que estén encendidas. Cordones de cortinas o persianas que queden colgando . Cualquier menor podría tirar de ellos para romperlos. Además, cabría la posibilidad de que se los enroscaran alrededor de alguna extremidad llegando a provocar una situación realmente grave.

. Cualquier menor podría tirar de ellos para romperlos. Además, cabría la posibilidad de que se los enroscaran alrededor de alguna extremidad llegando a provocar una situación realmente grave. Los enchufes al descubierto sin sistema de protección son, de igual modo, un verdadero peligro. Y es que podrían provocar que los menores se electrocutaran introduciendo sus dedos en aquellos o incluso cualquier tipo de objeto que tengan a mano.

sin sistema de protección son, de igual modo, un verdadero peligro. Y es que podrían provocar que los menores se electrocutaran introduciendo sus dedos en aquellos o incluso cualquier tipo de objeto que tengan a mano. Las televisiones que no están ancladas a la pared también son un grave riesgo para los niños que hay en casa porque estos podrían empujarlas o golpearse con ellas haciendo que cayeran y que causaran un gran daño a los pequeños.

Muebles con bordes afilados, cuchillos al alcance de sus manos, planchas enchufadas y sin vigilancia por parte de adultos, cerillas o mecheros a su alcance, productos tóxicos en estantes bajos así como monedas caídas por el suelo son otras situaciones que pueden poner en serio peligro la integridad de los niños.