Viral: las graves consecuencias que sufre una madre al proteger a su bebé de una granizada

Que una madre está dispuesta a hacer cualquier cosa por un hijo es algo que siempre se dice. Y está claro que buena muestra de que eso es así es el caso que ahora se ha convertido en viral. Nos estamos refiriendo a las graves consecuencias que ha sufrido una madre al proteger a su bebé de una fortísima granizada.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos al respecto.

¿Dónde se ha producido?

En Australia es donde ha tenido lugar la historia que ahora se ha convertido en viral en las redes sociales. Más concretamente ha tomado como escenario la región de South Burnett, en Queensland.

Los protagonistas

Dos podemos establecer que son fundamentalmente las figuras en torno a las cuales gira este caso, que ha comenzado a ocupar espacio en numerosos medios de comunicación de todo el mundo:

Fionna Simpson , la madre que no ha dudado en proteger a su hija aún sabiendo las consecuencias que tendría.

, la que no ha dudado en proteger a su hija aún sabiendo las consecuencias que tendría. La bebé, una pequeña de tan solo cuatro meses que no ha sufrido daños por la granizada gracias a la actuación inestimable de su progenitora.

El origen de la historia

Estos pasados días es cuando ha tenido lugar el caso que ahora nos ocupa. Resulta que Fionna salió en coche, teniendo como compañía a su abuela y a su hija pequeña. No había escuchado ninguna de las advertencias que dieron en los diferentes medios de comunicación donde indicaban que iba a producirse una fortísima granizada, por lo que era recomendable no salir de casa si no era estrictamente necesario.

En concreto, las tres mujeres viajaban en el coche camino de casa de la anciana cuando la citada granizada les alcanzó. Tan contundente era esta que la conductora fue consciente de que así no podían continuar el viaje por la autopista y es que no podía ni siquiera ver la carretera a través del cristal.

La granizada va a peor

Si frenar fue lo que tuvo que hacer para evitar sufrir un accidente, la madre tuvo que actuar de manera contundente para proteger a su hija. Lo que sucedió fue que la ventana del coche junto a la que se encontraba la bebé fue arrancada por la climatología y comenzó a entrar en el vehículo mucha agua.

Precisamente por ese motivo, sin pensárselo dos veces, Fionna saltó a la parte trasera del automóvil y lo que hizo fue proteger a la pequeña con su cuerpo, como si de un escudo se tratase. Algo que también intentó hacer con su abuela cuando la ventana próxima a esta también fue arrancada. Sin embargo, en este último caso le resultó mucho más complicado debido a la situación en la que se encontraban.

Proteger a su bebé le genera consecuencias increíbles

Afortunadamente la tormenta y la granizada cesaron y eso hizo que la madre pudiera utilizar el coche para desplazarse a la casa más cercana que encontraron. Al mismo tiempo acudieron al hospital para que, sobre todo, ella y su abuela pudieran ser atendidas. La anciana, aunque con algunas magulladuras por el cuerpo, se encuentra en buen estado.

La joven, por su parte, tiene toda la parte superior de su cuerpo llena de moratones como consecuencia de los fuertes golpes que recibió por parte de los granizos al intentar proteger a su bebé de los mismos. Moratones que no ha dudado en mostrar a través de su perfil en la red social Facebook con un claro objetivo: concienciar a otras personas de la importancia de estar atentos a las advertencias meteorológicas en pro de que puedan evitar sufrir una experiencia como la suya.

Eso sí, no ha dudado en manifestar que lo que más le satisface es que tanto su abuela como su hija están bien. De ahí que haya expuesto que volvería a actuar de la misma manera en pro de protegerlas lo máximo posible.

Su caso no ha pasado inadvertido en redes sociales y así le han dejado numerosos mensajes, tales como estos: