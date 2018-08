Up to the top, la nueva colección de Zara para niño

La vuelta al cole está como quien dice detrás de la esquina. Precisamente por ese motivo, debes proceder a ir pensando en comprarle a tus hijos desde la mochila hasta el material escolar pasando por los libros. Y también, por supuesto, lo que es la ropa. De ahí que ahora te pueda interesar conocer la nueva colección de Zara para niño que responde al nombre de Up to the top.

En concreto, ha optado por darle forma a prendas que se pueden convertir en piezas indiscutibles del vestuario de tu pequeño para la próxima temporada. A continuación, te damos a conocer algunas de las más significativas:

Camiseta

Un artículo idóneo para que tu hijo pueda lucir cómodo y a la última, además de teniendo absoluta libertad de movimientos, es esta camiseta de manga larga. Hay que destacar que dispone de cuello redondo, corte recto y un bolsillo a la altura del pecho.

A todo eso hay que añadir que se ha confeccionado de manera íntegra en algodón orgánico. 5,95 euros es el precio que se le ha otorgado a esta prenda, que se puede adquirir en varios colores: ocre, crudo, marino, verde, rosa…

Sudadera

Si a tu pequeño le gusta vestir de manera deportiva, te puede interesar adquirirle esta sudadera que se presenta con manga larga, capucha y bolsillo de tipo canguro. A todo lo expuesto hay que añadir también que dispone de terminaciones elásticas tanto en los puños como en el bajo.

Es de color azul marino aunque tiene una banda lateral en las mangas donde se pueden leer distintas palabras en inglés y en varios colores.

15,95 euros es el precio que posee esta pieza, que tiene una composición formada por algodón y poliéster, en una proporción de 83 % y 17 % respectivamente.

Cazadora

En el caso de que te des cuenta de que tu hijo lo que necesita urgentemente para el próximo curso escolar es una cazadora, te puede resultar interesante esta que forma parte de la nueva línea de la citada firma low cost.

Se trata de una prenda acolchada y con manga larga. De la misma manera, se presenta con capucha, bolsillos delanteros, un detalle de cremallera en la manga e incluso forro interior de tipo polar. Todo eso sin pasar por alto tampoco que se abrocha con cremallera oculta y botones de presión.

22,95 euros es el precio que posee el citado artículo que está disponible en varios colores: ocre, azul marino, rojo, caqui y negro. A todo eso hay que añadir que se ha confeccionado de manera íntegra en poliéster.

Jersey

En pro de que tu hijo pueda lucir abrigado la próxima temporada puede resultarte una buena opción este jersey de manga larga. Posee cuello redondo, corte recto y tiene un bajo asimétrico, más largo por la parte trasera que por la delantera.

De la misma manera, no podemos olvidar que tiene un diseño de canalé y que, en la zona del pecho, incorpora en color blanco la frase “No comments”. Ten presente, además, que se puede adquirir en color verde medio y en camel.

Su precio en las tiendas de Zara es de 17,95 euros. Su composición se encuentra conformada por acrílico y algodón al 50 %.

Pantalón chino

En esta lista de prendas que han conseguido protagonismo en la nueva colección que nos ocupa ha conseguido protagonismo este artículo que ahora tienes delante. Con el mismo tu hijo lucirá cómodo y adecuado a las tendencias que imperan.

Se trata de un pantalón largo de tipo chino, que se presenta con cinturilla interior ajustable y que se abrocha con botón. Asimismo no hay que pasar por alto que incluye acabado con vuelta en el bajo, un aplique de gancho metálico en cordón multicolor así como bolsillos delanteros y en espalda.

Si te interesa, debes saber que está disponible por 15,95 euros y que lo puedes comprar en color arena, en azul marino o en negro. Su composición está formada por algodón y elastano en una proporción de 97 % y 3 % respectivamente.

¿Qué te parece la propuesta que ha presentado estos días la firma low cost Zara en pro de conseguir que los más pequeños luzcan a la última en su vuelta al cole? ¿Te vas a animar a renovar el vestuario de tu hijo teniendo en cuenta las prendas que te ofrece esa marca?