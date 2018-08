Una nota en un ambulatorio sobre los “niñatos” se vuelve viral

Hace algún tiempo, te dimos a conocer que un mensaje colgado en la consulta de un pediatra había conseguido convertirse en viral en las redes sociales. Pues bien, hoy debes saber que hay otra nota colgada en un ambulatorio que le ha seguido los pasos. En concreto, se trata de un texto que viene a hacer referencia a lo que se conoce popularmente como “niñatos”.

¿Quieres descubrir qué dice así como las particularidades que la rodean? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación.

¿Dónde ha sucedido?

En Galicia es donde se ha colgado esa nota que ahora es noticia. Más en concreto se ha hecho pública en el ambulatorio de Seixo en Marín, que pertenece a la provincia de Pontevedra.

La nota sobre los niñatos

La educación actual que existe en nuestro país, los métodos de crianza usados por los padres y las consecuencias de los mismos son los que se abordan en la mencionada nota. Esta dice así:

“Sí señores, así es…!!! Niñatos de 10 años con móviles de 600 pavos, crías de 15 con extensiones de pelo de 500 euros, imberbes de 18 con cochazos de 24.000 euros, gafas de sol de 300 pavos, pantalones de 200 euros, zapatillas de 150 euros, estudiantes que se pegan unos viajes al extranjero por 1.500 pavos a países donde sus padres no irán jamás en la vida y mientras los padres o sin trabajo o con trabajos con sueldos de mierda, con la misma ropa año tras año, sin ir de vacaciones y con coches de hace 20 años…

A mí no me vale eso de “le doy a mi hijo todo lo que yo no he tenido”. A mí me vale lo de “cuando seas padre comerás huevos”. Les damos la libertad de decidir que no tuvimos, les damos estudios que no tuvimos, vacaciones que no tuvimos y muchas más cosas que nosotros solo pudimos soñar…Esa es la buena educación. Lo demás es malcriarlos…y deformar la realidad de sus vidas, ya que vivirán más acomodados de niños que de adultos. Dale a tus hijos amor, cariño, educación, respeto y sabiduría, lo demás lo conseguirán por sí mismos”.

Se publica en redes sociales

Una usuaria del mencionado ambulatorio vio la nota y no dudó en hacerle una fotografía y publicarla en las redes sociales a través de su perfil en Facebook. En concreto, Erun Pazos apostó por subirla a dicho espacio acompañándola del siguiente comentario: “Esta es la realidad…Esperando en la consulta me encuentro con esta reflexión”.

Se convierte en viral

En un verdadero fenómeno se ha convertido dicha publicación que ha conseguido miles y miles de “me gusta”, se ha compartido en más de 96.000 ocasiones y, además, ha generado más de 770 comentarios. Y es que son muchos los internautas que no han podido evitar dejar su impresión acerca de lo que se habla en la nota.

En concreto, entre los mensajes más significativos podemos destacar algunos como los siguientes:

“Esa es la sociedad que estamos creando, toda una mentira”. “Todo para aparentar. Nos creemos que por dar todos los caprichos a los hijos es lo mejor. Estamos en una sociedad de puro consumo y así se están educando muchos niños, pero vendrá Paco con las rebajas y entonces esos padres a ver si saben afrontarlo. En fin, cada uno pensamos de una forma y educamos así a los hijos”. “Y luego…a aguantar a esos malcriados, déspotas y egoístas…nosotros, los demás, el resto de la sociedad. Y esos serán los que tomarán (…YA toman) las decisiones que nos afecten a todos los ciudadanos en esta sociedad, regida por insensibles y crueles monstruitos”. “Pero ¡qué razón tenéis! Padres idiotas, niños imbéciles”. “No compres a tus hijos lo que no tuviste y enséñales lo que no aprendiste”.



Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de comentarios que ha generado esta nota que se ha convertido en viral. Un fenómeno que ha llevado incluso a que desde el propio ambulatorio, como han dado a conocer medios de comunicación locales, sus responsables hayan querido manifestarse. En concreto, se ha expuesto que no es un texto de ningún profesional del centro sino simplemente una reflexión que un trabajador encontró en la Red y decidió colgarla en el tablón para que todo el mundo la pudiera leer.