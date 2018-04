¿Cómo saber si el parque al que llevas a tus hijos es el idóneo?

Ahora que el buen tiempo parece que comienza a hacer acto de presencia, seguro que decides llevar a tus hijos al parque de manera más frecuente. Posiblemente te decantes siempre por ir con los pequeños al que se encuentra más cerca de casa. No obstante, debes cerciorarte de que ese es seguro, porque si no lo es deberás proceder a encontrar otro en el que tengas claro que tus niños no van a sufrir ningún peligro.

¿En qué aspectos hay que fijarse para tener claro que ese lugar es seguro? Los que te exponemos a continuación. Toma nota:

Instalaciones estables

Sin lugar a dudas, uno de los principales aspectos que debes tener en cuenta para determinar la seguridad del parque es que sus instalaciones posean estabilidad. Con eso a lo que nos referimos es a que toboganes, columpios y demás elementos de juego estén bien cimentados y cuenten con los anclajes adecuados. De ser así, no se moverán ni tambalearán cuando sean usados por los pequeños.

Estructuras sin picos ni elementos cortantes

Por supuesto, otro elemento al que hay que prestar mucha atención es al hecho de que no posean mobiliario urbano y de juego que cuente con pico o con partes cortantes. Y es que si los tienen pueden causar graves daños a los niños cuando los usen o bien al caerse.

En el caso de que sean de madera las instalaciones que existen es importante que no estén astilladas y que no tengan clavos sueltos porque en caso contrario también supondría poner en riesgo a tus hijos.

Suelo amortiguador

En los parques se pueden encontrar una gran variedad de suelos, sin embargo, en pro de la mayor seguridad posible de los menores, lo recomendable es que dispongan de una superficie que sea amortiguada. De esta manera, no solo se evitarán caídas de los niños al correr sino que en caso de que se caigan el daño será mucho menor.

Medidas de seguridad con respecto al tráfico

Por supuesto, una de las cosas que más debe preocuparte es que disponga de ciertas medidas de seguridad con respecto al tráfico que circula por la zona. En concreto, debe respetar esas condiciones:

Es vital que el parque se encuentre rodeado en su perímetro con vallas , naturales o artificiales. Estas evitarán que los niños salgan de la zona y crucen la calle . Y es que si no existen se corre el riesgo de que en cualquier momento los menores lleguen a la calzada y puedan ser atropellados por un vehículo.

, naturales o artificiales. Estas . Y es que si no existen se corre el riesgo de que en cualquier momento los menores lleguen a la calzada y puedan ser atropellados por un vehículo. De la misma manera, los expertos en seguridad establecen que lo recomendable es que los parques se encuentren, al menos, a una distancia de 30 metros de lo que es el tráfico. Si no fuera posible cumplir con este requisito, sí sería esencial que tuvieran las mencionadas vallas.

Limpieza

Por supuesto, la seguridad de tus hijos también se refiere a su salud. De ahí que sea vital que en el parque a los que los llevas la limpieza esté presente. Es decir, que se encuentre en las condiciones higiénicas necesarias para evitar enfermedades o daños graves. Y es que si hay suciedad de todo tipo se corre el riesgo de que los pequeños puedan acceder a todo tipo de basura como, por ejemplo, cristales.

Otros aspectos a tener en cuenta

Además de las características expuestas, es importante que controles que en ese parque se cumplen con estas otras condiciones. Y es que solo así tendrás la tranquilidad de que es un lugar seguro para los niños: