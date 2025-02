Zara Pons: «Baleares está a la cola de España en inversión en I+D+I»

Zara Pons lidera desde mayo de 2023 el Clúster de Biotecnología y Biomedicina de las Islas Baleares (BIOIB) en Mallorca. Un breve periodo de tiempo en el que ya ha logrado un aumento del 17% en la participación de asociados. Actualmente, el clúster lo conforman un total de 39 organizaciones, empresas o entidades que luchan para que Baleares sea pionera en proyectos de innovación en salud y en atención médica.

En esta entrevista en OKDIARIO, la Dra. Pons desgrana cuáles son los objetivos del BIOIB y analiza uno de los principales problemas que padecen las Islas, la alarmante falta de inversión en I+D+I desde hace muchos años.

PREGUNTA. – ¿Cómo explicaría lo que es el Clúster de Biotecnología y Biomedicina de las Islas Baleares (BIOIB)?

RESPUESTA. – Somos un clúster cuyo objetivo es la innovación en temas de salud. Somos el único que hay en Baleares y englobamos fármacos, dispositivos médicos, salud digital, aplicaciones, cuidados, tecnología para gestionar pacientes… También tenemos empresas de distribución, hospitales, centros de investigación, universidades y fundaciones. Nosotros no somos una patronal de empresas, sino que miramos por el beneficio de todo el ecosistema, desde el surgimiento de una idea innovadora hasta que llega al paciente. Esto es lo que está bajo nuestro marco.

P. – ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las empresas de innovación?

R. – La innovación en salud tiene unos tiempos de desarrollo muy largos. Desde que un investigador tiene una idea hasta que toca al paciente pueden pasar 30 años fácilmente. Durante todo ese proceso se necesita financiación y quizás este es el sector más demandante de financiación ya que los costes son elevadísimos.

P. – ¿En qué ha fallado Baleares en materia de innovación?

R. – Nos hemos centrado en nuestros primeros años en crear un ecosistema de innovación en Baleares que antes no existía. Desde hace un par de años hemos cogido músculo financiero y en materia de personal para pensar cuales son nuestros puntos fuertes como región y cómo podemos impulsarlos. Una de las cosas de la que nos dimos cuenta es que fallábamos es en la calidad de la salud de la gente que trabaja en la hostelería. Para nosotros no hay turismo si no hay salud. Queremos dar mejores condiciones de trabajo a los profesionales del turismo

P . – ¿Baleares invierte lo suficiente en I+D+I?

R. – Absolutamente no. Baleares está a la cola de España en inversión en I+D+I, tanto pública como privada. El 50% de esta inversión la hacen empresas que están en nuestro clúster. Es una cifra bonita para vender pero alarmante porque son empresas muy pequeñas que han salido de la universidad. También es alarmante la poca financiación pública que hay para la promoción de la innovación. Hace casi dos años se publicó una convocatoria de proyectos de innovación para todos los sectores productivos y desde entonces no ha habido otra. Y antes de esa convocatoria habían pasado ocho años desde la anterior.