Zaqueo, el comedor social de Palma que bate récord de usuarios: «Antes venían 80 personas al día, ahora 250»

La pobreza en Mallorca es una problemática que se agravó con la aparición de la pandemia. Esta es la conclusión del comedor social Zaqueo, situado en el barrio de Sa Gerreria de Palma, que tras 25 años de lucha contra el hambre ahora bate récords de usuarios diarios. «Antes servíamos a unas 80 personas, ahora vienen a recoger comida unas 250», aseguran desde la asociación.

La principal función de este proyecto nacido en 1998 es dar comida a los que lo necesitan, aunque ahora el perfil del usuario ha cambiado mucho. «Antes venían mayoritariamente gente marginada como drogadictos o alcohólicos. Ahora viene gente de todo tipo como padres de familia, parados, inmigrantes, gente que ha venido en patera… Aunque la mayoría son gente de aquí, de Palma», explica la voluntaria Magdalena Noguera.

El comedor abre de 16,00 horas a 18,00 los 365 días del año, pero la aparición del coronavirus lo cambió todo. Antiguamente, los usuarios podían entrar a comer dentro, usar las duchas del recinto y los baños. «Este servicio no se ha reanudado porque ahora viene mucha más gente y no cabemos, no damos a basto», subraya Margalida Roca, otra voluntaria de la organización.

«La pobreza va en aumento con el paso del tiempo»

Poniendo la vista al futuro, desde Zaqueo no creen que el problema se esté erradicando. «Llevo más de 20 años aquí y no veo que la cosa esté mejorando o se esté solucionando con el paso del tiempo, más bien al contrario. Está yendo a peor. Cuando empecé atendíamos a unas 60 personas al día, ahora a más de 200. No mejoramos», denuncia Noguera.

Este verano, el comedor social atendió hasta 300 personas en un día de verano, cifra récord de todo el año 2023. En la noche de Navidad, por ejemplo, cuentan que atendieron a 269 personas. «Nos da igual cuando vienen, de dónde vienen ni porqué. Nuestra función principal es dar comida a los que lo necesitan sin hacer distinciones», manifiestan.

Para ellos, desde Zaqueo cumplen una función que en realidad debería ser de las instituciones. «Deberían da un sitio para la gente donde no tiene donde ir y no los hay. Si hubiese otro tipo de política a nivel social, no habría tanta gente que pediría, pero claro, esta gente no da votos». En relación a esto, creen que en Palma debería haber más albergues y espacios donde acoger a los más desfavorecidos para luchar contra la pobreza.

Precariedad laboral, principal causa de la pobreza

Por otro lado, desde el comedor social apuntan a la precariedad laboral y los bajos salarios como causa principal del aumento de la pobreza en Mallorca. «Marginados habrá siempre, pero si no hubiese tantos trabajos temporales y mal pagados, vendría menos gente», piensa Roca. Además, afirma que «con los actuales salarios no se puede pagar un alquiler o mantener una familia. No basta para nada».

Y es que desde Zaqueo explican que mucha gente que suele acudir a pedir comida «desaparece unos 15 días o un mes porque ha tenido un trabajo y luego vuelve porque se le ha terminado el contrato».

La comida y el dinero que llega cada mes al comedor social viene de los voluntarios. «Intentamos coger todas las ayudas que podemos. También nos han dado dinero entidades bancarias. Sin estas ayudas no podríamos seguir adelante». Sobre esto, aseguran que «cada vez hay más gente que ayuda, pero cada vez hay más pobreza».

Un fenómeno social que también se extiende en los pueblos de la isla. «En Marratxí, por ejemplo, hay 400 familias que necesitan ayuda. Aquí algunos vienen en tren a buscar su comida», destaca Noguera.

El comedor social Zaqueo de Palma desarrolla su actividad diaria gracias a los voluntarios. Cada día acuden al comedor situado en la Plaza del Mercadal un total de 5 personas a servir comida. «La mayoría de gente que viene agradece nuestro trabajo, nos da las gracias por lo que hacemos».