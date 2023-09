Es Refugi es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es proporcionar una vivienda para gente en exclusión social. Un edificio que funciona como hogar para las personas sin techo y cuyos trabajadores actúan a cualquier hora del día y para cualquier individuo para cubrir las necesidades más elementales y básicas. Su vicepresidente primero, José Luis Cortey, asegura que su entidad realiza una actividad que debería ser una «responsabilidad primordial» de la clase política y explica que, tras la pandemia, está bajando el promedio de edad de gente que acude a Es Refugi a pedir ayuda.

Pregunta.- ¿Cuál es la principal función que hacen desde Es Refugi?

Respuesta.- Nuestra principal función es dar cobijo a la gente sin hogar, gente en exclusión social y sin techo. Ayudamos sólo a hombres, pues actualmente no tenemos espacio físico para poder albergar a mujeres en este momento. El perfil de nuestros usuarios es gente, como he dicho, en exclusión social y sin hogar, pero sin adicciones. Nosotros no tenemos estructura para tratar gente con adicciones. Nuestros vecinos, que es el IMAS, sí que tienen una estructura y dan ayuda a este tipo de perfil. En este caso, cuando vienen usuarios se le hace una entrevista y se los tenemos que desviar.

P.- ¿Cuál es el la edad media de usuarios actualmente acogen por la exclusión social?

R.- Hoy en día va fluctuando mucho el perfil. Curiosamente, está bajando mucho el promedio de edad. Antes acogíamos mayoritariamente a gente cercana a la jubilación. Ahora estamos hablando de un promedio de usuarios de unos 40 o 50 años de edad. Hay mucha gente joven que antes no optaba a estar aquí con nosotros. El porcentaje medio de edad ha bajado muchísimo.

P.- ¿Y el perfil?

R.-Hay una mezcla. En estos momentos hay alrededor de un 10% de personas migrantes, pero la mayoría son gente del país, mucha gente mallorquina, gente que tiene trabajo pero no puede pagar el alquiler. Este es el perfil mayoritario. Viene mucha gente que a lo mejor trabaja y luego vienen por la noche a dormir. Otros trabajan de noche y vienen de día a comer. Como he dicho, antes venían jubilados, ahora mucha gente joven. Una vez tuvimos a un chico que estudiaba la carrera de Derecho y no tenía donde dormir y venía aquí. El perfil es muy variopinto.

P.- ¿Ha aumentado el número de mallorquines con el paso de los años? ¿Hay más que antes?

R.- Mallorquines siempre ha habido, pero en estos momentos está aumentando. Tenemos inmigrantes, pero el porcentaje de gente de aquí se ha incrementado mucho. Se podría decir que hay más que hace unos años.

P.- ¿Cuánta gente acogen desde Es Refugi al día?

R.- Nosotros tenemos 28 plazas para dar espacio adecuado a los usuarios que vienen aquí. Cada tres meses vienen aproximadamente unas 70 personas. Pero realmente van rotando, no tenemos gente fija. Hay algunos que son fijos pero la mayoría de gente se va y viene. Afortunadamente, muchos encuentran trabajo o se van a otras zonas. Nosotros aquí tenemos una estructura para ayudarles a encontrar empleo y ahora afortunadamente lo encuentran con más facilidad que antes. Aunque muchos, por tema de adicción, prefieren dormir en la calle. Necesitan más libertad, digámoslo así.

P. – ¿La pandemia ha provocado un aumento de gente sin hogar o los datos han mejorado?

R.- La pandemia afectó bastante. Tuvimos que cerrar puertas lógicamente y quedaron muy pocos usuarios, no pudimos abrir las puertas a todo el mundo. Tras la crisis del coronavirus, todo ha cambiado y toda esta gente más joven que no venía ahora viene. Damos cobijo a gente de todas las edades y nacionalidades. Tenemos mucha gente de Mallorca y de la península y muchos inmigrantes que no tienen trabajo o buscan uno. La pandemia ha subido los datos de acogida. A día de hoy, estamos llenos pero en invierno no damos a basto con toda la gente que viene a pedir soporte.

P.- ¿Cree que la clase política se interesa lo suficiente por la problemática de la exclusión social?

R.- Creo que podrían hacer un esfuerzo más importante. Gracias a instituciones como la nuestra y otras similares, estamos echando una mano importante a lo que debería ser una responsabilidad primordial de nuestros políticos de todos los colores, raza y religión.

P.- ¿Cree que hay suficientes organizaciones en Palma de este tipo o debería haber más por la magnitud del problema?

R.- Lo que ocurre es que muchas de ellas son desconocidas. Estas tipo de entidades no tenemos un afán de protagonismo, sino de resolver los problemas de la gente y pasar desapercibidos. Todos los que colaboramos en este tipo de instituciones lo hacemos de una forma totalmente altruista. Además, no es un tema que suela salir mucho en los medios de comunicación, por lo que no le llega a la gente.

P.- ¿Cómo creen que evolucionará con el paso de los años esta problemática en Baleares?

R.- Es complicado hacer una perspectiva de futuro. Nosotros creemos que el tema de los sin techo va a ir en incremento, por desgracia. Basta ver cómo están evolucionando los precios de los alquileres. También hay muchos trabajos con salarios insuficientes, por lo que no pueden permitirse el lujo de coger un alquiler. Pensamos que el verano que viene estaremos igual. Antes no teníamos lleno en verano porque la gente encontraba trabajo. En cambio ahora tenemos lleno por el problema de los alquileres. Esto va a ir en progreso. Nos estamos planteando en un futuro ampliar nuestras dependencias de alguna forma para poder dar más soporte. Una ayuda que la Administración no da y no resuelve. Estamos llegando a donde no llega la Administración en estos momentos. Yo creo que hay para rato, por desgracia.

P.- ¿Cuáles son las principales causas que generan pobreza y exclusión social?

R.- Hay muchas causas. Hay gente que se queda sola porque fallece su familia, o porque se separan o se divorcian y no tienen a donde ir. Además son personas con un nivel cultural importante que tienen estudios básicos o de bachillerato y se encuentran en esta situación de soledad. Otros vienen porque sus hijos pasan de ellos. El tema de la vivienda no sé si es la principal, pero ahora está avanzando de una forma importante en Baleares.

P.- ¿Tienen pensado ampliar plazas?

R.- Tenemos pensado en un futuro ampliar plazas porque la demanda es importante. Veremos de qué forma, porque son edificios antiguos, hay que remodelarlos. El coste es importante, pero estamos estudiando esta posibilidad. Tenemos el edificio antiguo de Cala Ardiaca, cuya propiedad compartimos con el Consell. Pero la mitad del edificio importante se la tenemos alquilada, en este caso al IMAS.