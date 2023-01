Las 28 embarcaciones participantes en esta tercera ronda de las VI Puerto Portals Dragon Winter Series han tenido hoy unas condiciones muy diferentes a las registradas en el primer día de competición. El buen viento del suroeste ha propiciado una fantástica jornada de regatas en la Bahía de Palma y, una vez más, otro cambio de líder en la clasificación general, donde el Yeahnah, de Jan Eckert, se ha aupado hasta la primera posición.

Poco después del mediodía se ha entablado un viento del suroeste (255º) de entre 8 y 10 nudos que ha permitido dar inicio a la primera manga del día. La intensidad ha subido a lo largo de la jornada hasta alcanzar los 15 nudos y, en los últimos compases, ha descendido a 12 nudos, mientras que la dirección ha sido bastante estable y tan solo se ha registrado un role importante a mitad de la segunda manga, una circunstancia que ha resuelto el Comité, de forma rápida y eficaz, con un cambio de recorrido.

En total se han podido completar tres pruebas más, compensando que ayer solo se hizo una, y esta sexta edición de las Puerto Portals Dragon Winter Series suma ya 13 regatas en su casillero. Los resultados ponen de manifiesto la enorme igualdad existente en la flota de la clase Dragon, pues las pruebas de hoy han tenido tres ganadores distintos, dándose la circunstancia, además, de que ninguno de los tres había conseguido victoria alguna hasta la fecha.

En la primera prueba, el triunfo se lo ha llevado el danés My Way, de Frank Berg; en la segunda manga se ha impuesto el equipo alemán Puck, del armador Philip Dohse; y en el tercer parcial el más rápido ha sido el también alemán Saskia de Michael Schmidt. De los vencedores de hoy, el Saskia y el My Way no participaron en la segunda ronda de las VI Puerto Portals Dragon Winter Series, por lo que no estaban entre los equipos de cabeza, mientras que el Puck ha aprovechado su triunfo para subir hasta la sexta posición de la general.

Por lo que respecta a los favoritos, la regularidad está siendo la clave en una lucha en la que se registran cambios cada día. El Yeahnah, de Jan Eckert, ha sumado hoy un séptimo y dos terceros puestos y ha aprovechado los pinchazos de sus máximos rivales para situarse como líder provisional de la competición. La embarcación sueca Nono, de Martin Pålsson, ha seguido escalando posiciones y ya se ha situado en la segunda posición, mientras que el alemán Rosie, de Benjamin Morgen, que partía como líder al inicio de la jornada, ha caído hasta la tercera plaza.

No está todo dicho, sin embargo, en las VI Puerto Portals Dragon Winter Series pues, vista la igualdad de la flota, no hay que descartar nuevas sorpresas. Este domingo se disputará la última jornada de esta tercera ronda y la competición, organizada por el Club de Regatas Puerto Portals, pondrá el broche definitivo con la cuarta serie que tendrá lugar del 17 al 19 de febrero.