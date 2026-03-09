Ya se pueden visitar las terrazas de la Catedral de Mallorca: consulta horarios y precios
Los residentes en las diócesis de Baleares pueden acceder de manera gratuita los viernes
Las terrazas de la Catedral de Mallorca ya vuelven a estar abiertas al público hasta el mes de noviembre. Los horarios de visita son de lunes a viernes de las 10.00 horas hasta las 16.30 horas y los sábados de 10.00 a 13.30 horas. Se realizan turnos cada 30 minutos y son de una hora de duración.
Las entradas a las terrazas se pueden adquirir a través de la web (catedraldemallorca.org) o en las taquillas de la Catedral. La entrada general cuesta 25 euros e incluye la visita a la Seu, terrazas y el Museo de Arte Sacro de Mallorca.
Los residentes en las diócesis de Baleares pueden acceder de manera gratuita a las terrazas los viernes. En este caso, se tiene que adquirir la entrada solo en la taquilla de la Catedral. El resto de días (de lunes a jueves y sábados), los residentes en las diócesis del archipiélago pagarán una tarifa reducida de ocho euros (visita a la Catedral, terrazas y Museo de Arte Sacro).
La apertura de las terrazas de la Catedral de Mallorca permite conocer una perspectiva diferente del templo más importante del Obispado de Mallorca, del campanario, los arbotantes o el rosetón mayor. Asimismo, ofrece unas vistas espectaculares de la bahía de Palma y la ciudad.
De manera opcional, los visitantes de las terrazas pueden adquirir una audioguía, que ofrece, además de la información sobre la Catedral, detalles del recorrido por las terrazas y de las vistas de Palma.
A causa de las características del acceso y el recorrido y por motivos de seguridad, la visita de las terrazas queda limitada a personas que no presenten enfermedades cardiorrespiratorias, vértigo o movilidad reducida y a mayores de nueve años, entre otras condiciones.
