No estará Salva Sevilla por precaución. Tampoco Amath, con una infección en el dedo del pie, ni Greif, que sigue recuperándose del Covid ni, por supuesto, los lesionados Raíllo y Hoppe. En cambio vuelve Baba y la gran noticia es que Kubo entrará por primera vez en la convocatoria, aunque Luis García Plaza ha dejado claro hoy que no tiene intención de utilizarlo «salvo que sea muy necesario».

El técnico ha comparecido en conferencia de prensa y lo primero que ha dicho es que espera que el mal encuentro del conjunto mallorquinista se quede en una simple anécdota: “Tuvimos la sensación de que no fuimos nosotros. Lo de Vallecas no puede volver a pasar, pero este equipo nos ha dado mucha alegrías y creo que lo del otro día sea se quedará en nada. Hasta el partido del lunes habíamos luchado contra todos los equipos, por ello, espero que mañana el equipo sea muy competitivo otra vez sabiendo que es un partido muy importante.”

Sobre las bajas que tendrá frente al Getafe, García Plaza, se ha mostrado resignado por las numerosas lesiones que están azotando al equipo: “Salva Sevilla no estará por precaución. Recuperamos a Baba tras su sanción y a Kubo que entrará por primera en la convocatoria tras su lesión, pero mi idea es no utilizarlo si no hace falta. Es una bala que tendré en la recámara y podré tirar de ella. Hoppe y Raíllo siguen lesionados, así que tampoco podré contar con ellos”.

Un futbolista que tampoco estará en la convocatoria es Amath N’Diaye: “Ha recaído de la infección que tuvo en el dedo en pretemporada. De hecho, ha tenido que acudir al hospital para drenarse la herida. Es algo crónico que tiene ahí y que le puede ir dando problemas cada cierto tiempo”, declaraba resignado.

El entrenador del cuadro balear volverá a sentarse en el banquillo tras su sanción de dos partidos: “Estoy encantado de estar dentro otra vez, de que los jugadores noten mi apoyo y se sientan arropados”.

El conjunto madrileño llega tras golear al Cádiz CF por 4 goles a 0. Sobre el equipo de Quique Sánchez Flores, el técnico español, se ha desecho en elogios: “Están en un gran momento anímico por su última victoria en su estadio. Son muy físicos, de hecho, su altura media es la más alta de la liga. Sacan mucho rendimiento en el balón parado y les gusta jugar muy juntitos, ya que priorizan el no encajar. Está muy bien trabajando por Quique y seguro que no nos lo pondrán nada fácil”.

Tras la mala dinámica de resultados cosechados en las últimas jornadas, García Plaza, ve el encuentro como una oportunidad para poner pies en polvorosa contra uno de los rivales para conseguir la salvación: “Es un partido muy importante. Si conseguimos la victoria les meteríamos 9 puntos. Después de tantos partidos sin ganar sería crucial volver a disfrutar de esa sensación, tanto para nosotros como para la afición, por ello, tenemos que salir muy enchufados”.

El lunes, García Plaza, recibirá el premio Marca al mejor entrenador de la campaña pasada: “Creo que es un poco representación al equipo. Simboliza lo que hicimos el año pasado y el mérito que tuvimos. Estoy muy contento por ese reconocimiento”.

Para terminar la rueda de prensa, el entrenador del RCD Mallorca, ha querido lanzar un mensaje para todos los seguidores del club: “Creo que saben lo que somos. Para mí es una de las aficiones más inteligentes que he conocido, ya que valoran todo lo que cuesta conseguir logros en el mundo del fútbol. Estando todos juntos las cosas llegan más fácilmente. Estoy convencido de que siempre estarán con el equipo y la comunión con nosotros es ideal”, concluyendo así la conferencia previa al duelo frente a los madrileños.