Vox ha denunciado este martes en el Parlament las «mangarrufas» del vicepresidente y conseller de Transición Energética de Podemos, el ex juez Juan Pedro Yllanes, desveladas por OKDIARIO. Ha sido en concreto la diputada de Vox Idoia Ribas la que ha realizado una pregunta basada en la información publicada por este digital, en la que se dejaba constancia de que el departamento del vicepresidente habría anulado sanciones a determinadas empresas que operan en el Puerto de Palma que habrían cometido supuestas infracciones medioambientales, falsificando un documento.

«Hay varios informes periciales firmados por peritos judiciales que acreditan todo esto», ha remarcado Ribas. «Señor Yllanes ¿qué mangarrufas se traen en su Conselleria?», le ha preguntado la diputada de Vox al vicepresidente del Govern de Armengol.

Idoia Ribas se ha dirigido así a Yllanes: «¿Es consciente de la gravedad del asunto? Sabemos que esto se está investigando en sede judicial, pero al margen de lo que dictaminen los jueces, ¿se da cuenta de que esto desacredita el sistema de verificación electrónica del gobierno de Baleares?. Ustedes que van de defensores del medio ambiente, permiten que se incumpla la normativa que lo protege, y que también protege a los trabajadores, cuando les parece. Lo suyo es puro cinismo, no se esconda, dé la cara, y comparezca para dar explicaciones convincentes de todo esto».

A pesar de los documentos que lo acreditan, el vicepresidente ha negado que el director general de Industria del Govern, Antonio Morro, haya falsificado documentos para evitar que ciertas empresas del Puerto de Palma fueran sancionadas, calificando la noticia publicada por este diario, como «un titular pseudo periodístico de ese famoso periódico digital OKDIARIO» .

El ex magistrado ha descalificado los informes periciales que acreditan esa falsificación de un documento público al afirmar que «cuando están encargados por una determinada parte le suelen dar la razón a esa parte, y no contienen la verdad absoluta. Yo he escuchado informes periciales absolutamente delirantes, durante mis 28 años de ejercicio de carrera judicial, y por tanto, eso que levanta (en relación al informe pericial) no es el Evangelio, e insisto, el director general de Industria no ha falsificado nada», ha remarcado el vicepresidente del Govern negando de nuevo cualquier posible irregularidad.

«Hay unas empresas que fueron inspeccionadas», ha abundado Yllanes, «y al final, se tomó la decisión de que no había motivo para la sanción, pero usted se pone del lado de quien afirma, interesadamente, que tenían que haber sido sancionadas, porque de esta manera se favorecía su negocio», ha concluido el vicepresidente.