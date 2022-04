La diputada de Vox Idoia Ribas exige al Govern balear de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol que explique lo qué ha pasado con los 400.000 euros de subvenciones a «estudios científicos» que nadie ha visto. Según ha denunciado Ribas en el Parlament, «son 400.000 euros desde el año 2020 a razón de 10.000 euros para cada uno de los 40 investigadores que han obtenido una subvención. Esa es la cantidad que desde el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) se ha destinado —supuestamente— a subvencionar estudios científicos que no se han divulgado, que nadie conoce y de los que no se tiene constancia hasta ahora de que existan».

Es por ello que Vox ha solicitado la comparecencia del conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura del Govern, Miquel Company, y que esta semana ha ratificado en el Pleno de la Cámara autonómica la diputada Idoia Ribas, a raíz de la noticia publicada por mallorcadiario.com.

«Debe explicar la cascada de dinero público que se está repartiendo entre algunos agraciados, que no sabemos en base a qué criterios y que huele a amaño, porque no se entiende por qué se da dinero para investigar y luego nada se sabe de esas investigaciones, porque no hay constancia de que se

hayan llevado a cabo», ha dicho Ribas.

Ribas se ha mostrado muy crítica con la gestión del IEB del que se puede llegar a pensar que «se ha convertido en un nuevo chiringuito más desde el que regar a algunos privilegiados, en vez de dedicarse a las importantes funciones que tiene encomendadas que deberían ser el fomento de la

cultura y la lengua propia de Baleares y no catalanizar las Islas Baleares, que es lo que se ha dedicado a hacer».