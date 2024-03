Vox censura a Truyol por vincular a una de sus ediles en Palma con un detenido en una redada antidroga

El Grupo Municipal de Vox censura a la concejala independentista de Més, Neus Truyol, por vincular a una de sus ediles en Palma con un detenido en una redada antidroga, en concreto, con Carlos Cortés, El Charly, presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de las Islas Baleares (FAGIB), arrestado en el marco de la operación Jaque Mate.

Vox Palma ha hecho público un comunicado en el que califica de «intolerable que la regidora de Més, Neus Truyol, se haya atrevido a verter acusaciones de carácter personal e insinuaciones muy graves en contra de la honorabilidad de una de nuestras concejales. Llama la atención que, precisamente, sea Neus Truyol, una persona que ha exigido siempre respeto para actuaciones judiciales o no judiciales que le afectaban, y que, por cierto, alguna de ellas sí fue probada».

Truyol, nada más tener constancia de la detención del líder de esta entidad, manifestó que «la regidora de Vox Jero Mayans ha sido en los últimos años mano derecha de la Federación de Asociaciones Gitanas de las Islas Baleares cuyo presidente es El Charly».

Tras preguntarse si existiría alguna vinculación entre esta trama delictiva y la regidora de Vox, Truyol instó a Jero Mayans y a su partido «a dar explicaciones», en declaraciones a un rotativo local.

La respuesta de Vox Palma no se ha hecho esperar ante estas manifestaciones. La formación liderada en Palma por el concejal y portavoz, Fulgencio Coll, ha advertido a la concejala independentista que «no va a permitir que se cuestione la honorabilidad de ninguno de nuestros concejales, como ha hecho Neus Truyol, aprovechando la noticia de la detención del presidente de una entidad federativa que representa a un colectivo vulnerable, y con la que nuestro grupo municipal ha trabajado por el bien de este colectivo, para sembrar la duda sobre nuestra concejal. En política no todo vale y hay líneas rojas que no pueden ni deben traspasarse».

Por ello, ha avanzado que desde los servicios jurídicos de Vox nacional «se está valorando la posibilidad de interponer una denuncia contra Neus Truyol por vulneración del derecho al honor de nuestra concejal».

Las acusaciones vertidas por Neus Truyol son, según el comunicado, «claramente una represalia por haberse instado desde el grupo municipal Vox a su reprobación que fue finalmente aprobada en el pleno del Ayuntamiento».

La macrooperación contra el narcotráfico bautizada como Jaque Mate desarrollada desde este miércoles por la Guardia Civil se ha dado por concluida hoy con un total de 39 detenidos y 71 registros. La operación empezó antes de las 06.00 horas del 13 de marzo, cuando los agentes iniciaron múltiples registros en Palma y Marratxí.

Se incautaron diversas sustancias estupefacientes como cocaína, hachís y drogas de diseño. La mayoría de los arrestos se han llevado a cabo en Mallorca, aunque también han habido algunos en Valencia, donde se han practicado 11 registros. En el caso de Palma, los barrios en los que se llevó a cabo el operativo fueron El Molinar, la Soledad, Son Gotleu o Son Banya.

Entre los detenidos se encuentran el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Baleares (Fagib), Carlos Cortés, conocido como El Charly, y Joaquín Fernández, apodado El Prestamista.

En el operativo han participado un gran número de agentes, parte desplazados desde la Península, entre ellos unidades del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Grupo de Acción Rápida (GAR) y Policía Judicial. También se activó un helicóptero del Instituto Armado.

Joaquín Fernández, conocido como El Prestamista, es famoso por su intervención en el programa de televisión Gipsy Kings. En cuanto a Carlos Cortés, encabeza la Federación de Asociaciones Gitanas y ha tenido un papel destacado en las negociaciones con el Ayuntamiento para el desmantelamiento del poblado narco de Son Banya.