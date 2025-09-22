Vox ataca al alcalde separatista de Manacor acorralado por un hacker: «Su vergüenza no conoce límites»

Vox ha atacado al alcalde independentista de Manacor, Miquel Oliver, tras conocerse que un hacker ha destapado más de 160 demandas que se están llevando a cabo contra el Ayuntamiento que gobierna el dirigente de Més per Mallorca desde el año 2015.

En palabras del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Manacor, Esteban Sureda, la capital del Llevant «no merece un gobierno tan irresponsable, dedicado a la confrontación y la mala praxis administrativa».

«Lo que ha destapado un ‘hacker’ no es un ataque informático, sino un retrato fiel de la gestión desastrosa del Ayuntamiento de Manacor liderado por Miquel Oliver», manifiesta el dirigente de Vox.

Para Sureda, «la noticia de que nuestro consistorio acumula más de 160 demandas judiciales es alarmante y evidencia una total falta de transparencia y competencia».

Además, el portavoz de los de Abascal en el Ayuntamiento de Manacor ha asegurado que «Miquel Oliver se ha erigido como un adalid del independentismo, obsesionado con gestos simbólicos como retirar la foto del Rey de España y la bandera nacional, o esconder el retrato del monarca cuando recibe a otros separatistas mientras desatiende a los ciudadanos y se enreda en una maraña de pleitos que ahora nos obliga a contratar a un grupo de abogados para defendernos».

«Esta factura la pagarán todos los manacorins, que ven cómo sus impuestos se despilfarran en la defensa de una gestión ineficaz», afirma.

«La soberbia de Miquel Nadal no conoce límites»

Según Esteban Sureda, «la soberbia de Miquel Oliver no conoce límites. Ha llegado a criticar a nuestro vecino más ilustre, Rafael Nadal, acusándolo de vivir al margen del municipio. ¿Cómo es posible que un alcalde insulte al deportista que ha llevado el nombre de Manacor a cada rincón del planeta, mientras su propia gestión se hunde en un mar de demandas?» se pregunta el portavoz de Vox.

«Lo ocurrido es una vergüenza. La verdadera noticia no es el ‘hacker’, sino el hecho de que el Ayuntamiento de Manacor acumule más de 160 demandas de ciudadanos, empresas, funcionarios y hasta ministerios del gobierno. Esto es el resultado de un gobierno que vive de espaldas a la ley, a la decencia y a los intereses de sus vecinos, obsesionado únicamente con su agenda separatista», ha indicado Sureda.

«Desde VOX, exigimos explicaciones inmediatas y medidas contundentes para poner fin a este despropósito. Manacor merece una gestión seria, transparente y al servicio de todos», ha concluido.