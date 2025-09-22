Virgili, una baja que el Mallorca no ha podido evitar

El Mallorca se queda durante casi un mes sin Jan Virgili. El extremo catalán se ha incorporado esta mañana a la concentración de la selección española sub20, con la que disputará el Mundial de la categoría, programado en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. En función de como avance España en la competición el jugador mallorquinista se puede perder hasta cuatro partidos de su equipo. Una baja muy dolorosa, pero que no se ha podido evitar.

El club intentó de todos los modos posibles retener a Virgili, pero tal y como ha sucedido con el Getafe con Adrián Liso, la Federación llegó a advertirle de una sanción. «Amenazaron con quitarnos puntos», ha confesado al respecto el presidente del Getafe Ángel Torres. Una respuesta parecida se ha encontrado el Mallorca, que no ha tenido más remedio que ceder y autorizar la salida de un futbolista que, como se demostró en el partido de ayer ante el Atlético, es absolutamente desequilibrante en la banda. Virgili fue clave en el empate final, ya que su centrochut a los 85 minutos lo desvió con la cabeza Muriqi al fondo de la portería de Oblak para darle al Mallorca un punto importantísimo.

Cabe recordar que España debutará en el Mundial de Chile el 28 de septiembre (22 horas, horario peninsular) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En ese mismo recinto se medirá con México, el 1 de octubre, y con Brasil, el viernes 3, para cerrar la fase de grupos. A partir de ahí, en función de su clasificación, comenzarán las eliminatorias directas. La final está prevista para el 19 de octubre.

Virgili se perderá con toda seguridad los partidos ante Real Sociedad, Alavés y Athletic, éste previsto para el 4 de octubre. Luego la Liga se toma un descanso de una semana a causa del segundo parón internacional por lo que, salvo que España juegue la final, estaría disponible para el 18 de octubre ante el Sevilla. Si la selección es finalista no se podrá contar con él hasta el 26 de ese mismo mes ante el Levante.