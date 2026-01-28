Victoria portuguesa en la primera etapa de la Challenge

La primera etapa de la Challenge Mallorca 2026, correspondiente al Trofeo Calvià, se disputó este miércoles bajo condiciones meteorológicas muy adversas, con lluvia persistente y carreteras resbaladizas en toda la geografía mallorquina. El portugués António Morgado (UAE Team Emirates-XRG) se impuso de forma brillante y se regaló el mejor cumpleaños posible al cumplir 22 años.

La carrera, con salida y llegada en Palmanova tras 148,5 km de recorrido exigente por la zona oeste de Mallorca, estuvo marcada por la fuga temprana y la selección progresiva del pelotón. La lluvia convirtió la prueba en una auténtica batalla de supervivencia, donde muchos favoritos perdieron opciones en los sectores más complicados.En la parte final, un grupo reducido de corredores mantuvo el control.

El joven talento español Héctor Álvarez (selección española), de tan solo 19 años, protagonizó una actuación memorable al atacar con decisión y abrir hueco en los últimos kilómetros. Parecía que la victoria era suya, pero Morgado, con sangre fría y un excelente timing, logró conectar y superarlo en un ajustado sprint en la línea de meta.

El portugués cruzó primero con un tiempo de 3h 41′ 36″, mientras Álvarez entró inmediatamente detrás en segunda posición. El podio lo completó el noruego Ådne Holter (Uno-X Mobility), a 40 segundos, seguido de cerca por el francés Adrien Boichis (Red Bull-BORA-hansgrohe) y otros corredores que resistieron la dureza del día.

Morgado, exultante tras la victoria al cruzar primero la meta, declaró: «Ha sido un día increíble, no solo por ganar sino por hacerlo en mi cumpleaños y bajo esta lluvia. El equipo ha trabajado perfectamente y he sabido esperar el momento justo». Por su parte, Álvarez, pese a la derrota, dejó una gran imagen y se consolida como una de las promesas más firmes del ciclismo español.

La Challenge se traslada ahora a Ses Salines para disputar una contrarreloj de 24 kilómetros en la que la gran atracción será el doble campeón del mundo de la especialidad, el belga Evanepoel.