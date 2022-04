Con la venta ambulante disparada en los espacios turísticos más visitados de Palma, la concejala socialista de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, defendió hoy la gestión de la Policía Local, pese a la manifiesta pasividad municipal para poner coto a esta actividad ilegal a las puertas del arranque de la temporada alta y con cientos de manteros repartidos por Playa de Palma, Dalt Murada y en todo el entorno de la Seu, incluida La Lonja.

El equipo de gobierno que dirige el socialista José Hila rechazó, además, una propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos en la que se instaba al equipo de gobierno a llevar a cabo una «lucha activa contra la venta ambulante ilegal, evitando cualquier tipo de justificación, continuando la Policía Local con las medidas oportunas para que se actúe de forma contundente contra esta actividad ilícita, poniendo el acento en la desarticulación de las mafias que se aprovechan del estado de necesidad de personas económica y socialmente vulnerables».

Para Adrover, sin embargo, esa propuesta, «pone el acento en competencias que no son propias de la Policía Local», afirmó. «No nos piden que se cumplan las ordenanzas, la Policía Local es contundente con el cumplimiento de las ordenanzas municipales y también con la venta ambulante ilegal, lo que pasa es que ustedes se equivocan de foro, de Administración a la hora de presentar propuesta».

En la misma línea, la máxima responsable política del cuartel de San Fernando puso el acento en el hecho de que «la ley marca las competencias que son de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de unos y de otros y eso no se puede hacer desde el ámbito municipal», acusando a Ciudadanos de «engañar a la ciudadanía, diciendo que la Policía Local no está haciendo su trabajo cuando la persecución de mafias no entra dentro de las competencias municipales».

Tras revelar que cada día se levantan ocho actas por venta ambulante ilegal en Palma, la realidad es que a fecha de hoy los manteros campan a sus anchas en los principales puntos turísticos de la capital balear y todo hace indicar que a medida que la temporada se adentre en los meses centrales del verano, la situación irá a peor.