Vedat Muriqi, ante dos finales con Kosovo

Kosovo se prepara para la semana más importante de su historia como selección de fútbol, con Vedat Muriqi como su principal referencia. La selección balcánica se juegan en este parón su clasificación directa para el Mundial -poco probable- o su pase para los play offs que se disputarán en marzo. Los kosovares, que juegan en esta última jornada ante Eslovenia y Suiza, disfrutan de una ventaja de cuatro puntos sobre el tercer clasificado. Lo tienen relativamente en la mano, pero deben procurar no fallar en el momento decisivo.

El partido clave será el que se dispute este sábado en el Stadion Stozice de Ljubjuliana ante Eslovenia, que cuenta con el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak bajo palos, pero que arrastra la sensible baja de su delantero estrella, el atacante del Manchester United Benjamin Sesko, que está lesionado. Con un empate los kosovares se garantizan la segunda plaza y, en consecuencia, el play off clasificatorio.

Pero existe además un nivel superior. Si Kosovo gana a Eslovenia podría incluso pelear por el pase directo al Mundial, ya que sólo le separan tres puntos del primer clasificado, Suiza, que está llevando a cabo una fase de grupos soberbia, con tres victorias y un empate en cuatro partidos y sin haber encajado aún ni un solo gol. De hecho, el último partido será un Kosovo-Suiza en Pristina en el que pueden saltar chispas dependiendo de lo que pase este fin de semana. Los helvéticos se enfrentan a Suecia, que cierra el grupo sin prácticamente opciones, con un punto en cuatro jornadas.

Vedat Muriqi, que le marcó un golazo a Suecia, es la gran referencia arriba de Kosovo junto al media punta de la Juventus Zhegrova, que está ya recuperado de su lesión. Kosovo perdió 4-0 en Suiza en la primera jornada, pero luego derrotó 2-0 a Suecia en Pristina, empató a cero con Eslovenia en territorio kosovar y se impuso de nuevo a los suecos en el estadio Ullevi de Goteborg.