Vecinos separatistas de un pueblo de Mallorca acosan, insultan e intimidan a militantes de Vox al grito de «¡fascistas!»

Insultos, acoso e intimidación a un grupo de militantes de Vox durante una mesa informativa del partido en el pueblo mallorquín de Puigpunyent. Una quincena de vecinos de extrema izquierda separatista exhibieron su odio al ver la carpa de Vox y comenzaron a increpar a los afiliados y simpatizantes al grito de «¡fascistas!».

Con banderas independentistas en la mano, algunos de los individuos se llevaron la mano a los testículos frente a los dirigentes de la formación, entre quienes se encontraban el líder de Vox en Baleares, Gabriel Le Senne, o el portavoz en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll.

La tensión fue tal que tuvieron que desplazarse hasta el lugar varias patrullas de la Guardia Civil para calmar los ánimos y evitar alguna posible agresión a los militantes del partido de Santiago Abascal.

Para el coordinador de Vox en Puigpunyent, Ángel Sanmartín, lo ocurrido es «una clara muestra de intolerancia y odio hacia quienes pensamos diferente» y ha destacado «la actitud ejemplar, cívica y serena de todos los presentes en nuestra mesa, que en ningún momento han caído en las provocaciones ni han respondido a los insultos».

El alcalde socialista del municipio, Toni Marí, criticó la «excesiva movilización» de la Benemérita e insinuó que «con este acto Vox ha ido a provocar».

«En lugar de condenar sin matices el acoso y los insultos sufridos, el alcalde trata de justificar o blanquear la actitud de los radicales señalando a las víctimas. Ejercer un derecho democrático como es informar a los vecinos nunca puede considerarse una provocación», ha manifestado Sanmartín.

«Tiro al facha» en Manacor

Los hechos ocurrieron tan sólo dos días después de que los independentistas de Arran organizaran en Manacor un «tiro al facha» donde se amenazaba y ponía en el punto de mira a dos diputados de Vox Baleares, Manuela Cañadas y Sergio Rodríguez.

Los hechos ocurrieron en la fiesta anual de exaltación del catalán, conocida como Acampallengua, celebrada este año en Manacor, municipio gobernado por el separatista Miquel Oliver, quien cedió el parque de na Molla y colaboró con el acto de forma institucional.

Para Vox, este evento «no es una actividad cultural inocente, sino un acto de activismo ideológico al servicio del pancatalanismo» y que «bajo el disfraz de cultura y juventud, esconde una estrategia política clara» basada en «imponer una visión ideológica concreta y convertir la lengua en un instrumento de confrontación».

A pesar de estos dos últimos episodios, Vox Baleares ha reafirmado que continuará con su actividad política en todos los municipios de las Islas, advirtiendo de que la violencia política «tiene nombres, apellidos e ideología», y que señalarán a los responsables ante la sociedad y los tribunales para que estos actos no queden impunes.