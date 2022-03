El Tribunal Administrativo Central ha anulado el concurso a la carta de 86 millones de euros convocado por el Govern balear que preside la socialista Francina Armengol para construir nueve centros de saludo. El Tribunal ha emitido una resolución por la que considera no conforme a derecho la licitación en un solo lote de los nueve centros de salud, una licitación que dejaba fuera a todas las empresas de Baleares que en ningún caso podían cumplir las cláusulas de este concurso público. La resolución es un auténtico varapalo para el Govern de Armengol.

El Tribunal Administrativo ha emitido la resolución en base al recurso que interpuso la patronal de la pequeña y mediana empresa de Mallorca, Pimem, contra la licitación en bloque de los nueve centros de salud así como contra las restrictivas cláusulas del concurso.

En la resolución, el Tribunal afirma textualmente que «no se ha justificado con motivación suficiente en el expediente de contratación la decisión de no dividir en varios lotes el objeto del contrato». También afirma que la cláusulas del concurso no son conformes a derecho.

El presidente de Pimem, Jordi Mora, ha calificado esta resolución de «histórica». «Sienta un precedente a la hora de convocar concursos de obra pública», ha añadido. Mora ha explicado que «las Pimes representan el 90% de las empresas de Baleares y que, sin embargo, apenas tienen acceso a los concurso de obra pública. Ahora ha quedado claro que todas las empresas deben tener las mismas oportunidades a la hora de acceder a una licitación de obra pública como es la construcción de un centro de salud».

Mora ha insistido en que el concurso en un solo lote de los nueve centros de salud dejaba fuera a todas las empresas de Balares puesto que no hay ninguna que pueda cumplir los requisitos sobre criterios de solvencia y experiencia en crear centros de salud.

También ha remarcado que la licitación de obra pública «ha de ser el principal impulso a la Pimes y que de hecho así lo establece la Unión Europea». Ha añadido que el concurso convocado por la Conselleria de Salud, que preside la socialista Patricia Gómez, aparte de ser contrario a derecho incumple la normativa europea.

Finalmente Mora ha resaltado que la Pimem hizo todo lo posible para llegar a un acuerdo con la Conselleria de Salud sin obtener ninguna respuesta sobre las propuestas realizadas.

Los nueve centros

En las cláusulas de la licitación de los nueve centros de salud se estipulaba que los candidatos debían reportar una cifra anual de negocio superior a 50 millones de euros, una cantidad inasumible para las empresas locales. Además, se exigía una experiencia en construcción de centros sanitarios que tampoco se puede acreditar.

El pasado mes de enero, el Tribunal Administrativo Central admitió a trámite el recurso especial presentado por la Pimem y paralizó durante tres meses el concurso de 86,4 millones de euros.

Ahora, tras la resolución del Tribunal Administrativo Central, el Govern deberá convoca un nuevo concurso y no tendrá más remedio que dividirlo en varios lotes. En ningún caso podrá licitar los nueve centros en un solo lote.

Fue el pasado 29 de diciembre de 2021 cuando salieron a licitación en única concesión los siguientes nueve centros de salud: Centro de Salud Bons Aires en Palma, el Centro de Salud Trencadors a S’Arenal de Llucmajor, el Centro de Salud de Son Ferriol, el Centro de Salud Nuredunna de Artà, el Centro de Salud de Pollença, la Unidad Básica de Salud de Santa Margalida, la Unidad Básica de Salud en Consell, la Unidad Básica de Salud en Montuïri y la Unidad Básica de Salud en Sant Joan.