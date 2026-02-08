Vandalismo en plena Navidad: identificada la joven que atacó las casetas de la Rambla de Palma

Lo que debía ser un símbolo de celebración y ambiente festivo terminó convertido en el centro de la polémica. La Policía Local de Palma ha identificado a una joven española de 20 años como presunta autora de las pintadas vandálicas que aparecieron en las casetas del mercadillo de Navidad de la Rambla durante la madrugada del pasado 30 de diciembre de 2025.

Las estructuras comerciales amanecieron con grafitis realizados con spray negro en su parte posterior, lo que provocó malestar entre comerciantes y vecinos en plena recta final de la campaña navideña. Las pintadas, de carácter ideológico, generaron una rápida reacción policial ante el impacto que causaron en uno de los espacios más transitados y emblemáticos del centro de la ciudad durante esas fechas.

El Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) asumió el caso y puso en marcha un análisis exhaustivo de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Las grabaciones permitieron captar el momento exacto en que se cometía el acto vandálico. A estas imágenes se sumó un informe de intervención de la Policía Nacional, que había identificado a un grupo de jóvenes en las inmediaciones poco después de los hechos.

La investigación dio un paso decisivo con el rastreo de redes sociales. Los agentes localizaron indicios que vinculaban a la joven con grupos que reivindicaron la acción, lo que, unido al resto de pruebas recopiladas, permitió cerrar el cerco e identificar formalmente a la presunta autora.

Ante las evidencias, la Policía Local procedió a la confección de un acta por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público. El expediente ha sido remitido al departamento de Infracciones Generales del Ayuntamiento de Palma, que determinará la sanción correspondiente.

Este tipo de conductas vulnera la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que prohíbe expresamente la realización de pintadas en cualquier elemento del espacio público, tanto en equipamientos como en infraestructuras y servicios, especialmente en zonas protegidas o de especial relevancia. Las infracciones consideradas muy graves pueden conllevar multas de hasta 3.000 euros.

Desde la Policía Local se ha informado de que únicamente se difundirán imágenes parciales del grafiti para evitar amplificar el mensaje contenido en las pintadas. Con esta actuación, las autoridades dan por esclarecido un episodio que empañó el ambiente festivo en uno de los puntos más concurridos de la ciudad y lanzan un aviso claro frente a este tipo de actos vandálicos.