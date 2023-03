La delegada de TV3 en Baleares, Caterina Karmany, defiende la anexión de Baleares a Cataluña en la radio autonómica de las Islas, IB3, en concreto, en el programa Téntol: «Las Islas son nuestras», afirmó Karmany. La delegada de la televisión pública catalana, que aterrizó en el archipiélago en noviembre pasado, justificó que en TV3 se refirieran a Baleares como «las Islas» a diferencia de lo que ocurre con Canarias.

«Decimos las Islas porque son nuestras, de los Països Catalans. Canarias no, porque no son nuestras, no forman parte de un mismo conjunto, son otra cosa», abundó la delegada en Baleares de la televisión pública del presidente independentista de la Generalitat, Pere Aragonès.

La mallorquina Caterina Karmany llegó al departamento de Informativos de la autonómica catalana en el año 2005 y antes de ser nombrada delegada en las Islas, era desde diciembre de 2017 coordinadora de Catalunya Ràdio en Madrid.

TV3 tuvo desde 1985 mucha implantación en Baleares con el apoyo de colectivos independentistas como la OCB y la empresa Voltor, nacida con la finalidad de promover la recepción de los medios audiovisuales en catalán, hasta la creación, hace 18 años, de la televisión autonómica balear IB3.

La defensa por parte de la delegada de TV3 de la pertenencia de Baleares a los fantasmagóricos Països Catalans, que no fue respondida, contestada, ni mucho menos desmentida en ningún momento por sus interlocutores en la radio pública balear, está en línea con lo que defiende la presidenta socialista del Govern, Francina Armengol y sus socios de gobierno, independentistas de Més y Podemos.

Baste indicar que cuatro meses después de ser nombrado presidente de la Generalitat, el independentista Pere Aragonés, en la primera visita que Armengol realizó al dirigente de ERC, calificaba la cooperación interinstitucional entre el Govern separatista catalán y el de Baleares como «esperanzadora e ilusionante», defendiendo los «muchos lazos comunes» que unen a dos territorios que tildaba de «hermanos» y con «un pasado y sobre todo un futuro compartido».

Hace año y medio la candidata del PSOE al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, aprovechaba un encuentro con sus compañeros de filas, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y el secretario general de los socialistas catalanes, Salvador Illa, con motivo del congreso regional del PSOE de Baleares que reeligió a Armengol como secretaria general, para reafirmar la existencia de los Països Catalans. «Lo que nos une es una lengua común, la lengua de los Països Catalans», indicó Cladera.

De hecho, en el Parlament balear las formaciones que sostienen al Ejecutivo rechazaron una propuesta presentada por Vox para exigir al Govern la defensa de las Islas «frente a las injerencias del nacionalismo catalanista», después de que el Senado avalase, con el respaldo de los socialistas, el uso del término Països Catalans a la hora de presentar cualquier iniciativa en la Cámara Alta.

En esta iniciativa parlamentaria de Vox, se instaba al Govern «a garantizar y defender a nuestra comunidad autónoma de las injerencias del nacionalismo pancatalanista, que pretende la desaparición política y cultural de las Islas Baleares y la ruptura de la unidad de España». Con el rechazo de la propuesta, el Ejecutivo de Armengol dejaba claro su respaldo a las políticas independentistas de la Generalitat catalana.