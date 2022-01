La secesionista Plataforma per la Llengua también se promociona con dinero público en la televisión autonómica de Baleares, IB3, que está en manos del Govern del pacto que preside la socialista Francina Armengol. La Plataforma se promociona con un nuncio en el que alerta de la «emergencia lingüística» del catalán y anima a los ciudadanos a emprender acciones a favor de esta lengua. La Plataforma per la Llengua es una entidad independentista que se ha hecho tristemente famosa por espiar a profesores y a alumnos en colegios de Cataluña para saber si usaban el catalán o el castellano en el recreo.

El spot publicitario que emite la televisión autonómica de Baleares es el mismo que ofrece la catalana TV3 y la emisora pública de la Comunidad Valenciana À punt. Esta Plataforma, gran defensora de la existencia de los Països Catalans, es junto a la Obra Cultural Balear la entidad catalanista más subvencionada por las principales administraciones del Baleares que están en manos del pacto de izquierdas, Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma.

En el mensaje publicitario, se afirma que «el uso social del catalán se apaga desde hace tiempo: en la calle, en el comercio…» para a continuación aconsejar a los ciudadanos a reclamar el uso del catalán. «Si quieres que se escuche, háblalo, escógelo, reclámalo», puede oírse en el vídeo publicitario.

En el historial de la Plataforma per la Llengua figura también su campaña para delatar ante la Generalitat de Cataluña a comercios que no rotulan en catalán o a vendedores que no emplean este idioma para dirigirse a sus clientes.

La delegación balear de la Plataforma per la Llengua ha recibido en los últimos cuatro años unos 100.000 euros en subvenciones del Govern balear y Consell de Mallorca. Una de las ayudas, de 30.000 euros, fue para el proyecto de voluntariado lingüístico ideado por la Plataforma, una App para encontrar pareja en catalán y una guía que recomienda no hablar castellano con los extranjeros.

La emisión del vídeo publicitario en la televisión de la Comunidad Valenciana ha causado un gran revuelo y tanto el PP como Ciudadanos lo han censurado por el hecho de que se incumple el Estatuto de Autonomía de la Comunidad al defender el catalán en lugar de valenciano. También han denunciado que se trata de la publicidad de una entidad independentista que promociona el catalán con el dinero de todos.

Igualmente PP y Ciudadanos denuncian en la Comunidad Valenciana que se ha vulnerado la propia ley de creación de À Punt dado que en la misma se establece que entre los objetivos está el de «promocionar la lengua y la cultura valencianas».

Actualmente, la Plataforma per la Llengua cuenta con un presupuesto que asciende a cerca de 2,7 millones de euros. De esta cantidad, 1,5 millones provienen de las cuotas de los socios y el resto de subvenciones. El año pasado, la entidad contaba con 23.274 asociados y 350 voluntarios y una docena de delegaciones repartidas entre Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, el sur de Francia y hasta El Alguer (Italia).