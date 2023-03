La neutralización de la huella de carbono del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar será el primer paso para implementar un plan pionero en la gestión de su impacto ambiental que se basa en la innovación tecnológica, en la garantía de la eficiencia y transparencia de su gestión y en el compromiso con la protección y la conservación del Mar Balear.

“El objetivo final es que la descarbonización forme parte de la cultura del Princesa Sofía, ya que somos conscientes de que la emergencia climática es severa y de que es el momento de comprometerse y actuar de forma meditada pero contundente”, explica Javier Zaynoun, director del 52 Trofeo Princesa Sofía.

Para conseguirlo, el Trofeo Princesa Sofía se ha aliado con la empresa mallorquina Trueworld, que ha desarrollado su nueva estrategia de sostenibilidad que se implantará progresivamente y que permitirá materializar su compromiso con la protección del medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad de la regata.

El primer hito de la colaboración de TrueWorld será posibilitar que el Trofeo Princesa Sofía sea un evento neutro en emisiones mediante la medición y el control de su huella de carbono.

El evento ha alineado sus operaciones con los (ODS) Objetivos de Desarrollo Sostenible, la campaña Race to Zero de Naciones Unidas y con los objetivos del Acuerdo de París: delimitar el aumento medio de la temperatura global a dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, redoblar esfuerzos para no superar la cota de 1,5 grados a final de este siglo y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

El director de comunicación de Trueworld, Manuel Bauzá, pone de manifiesto que de esta forma el Trofeo Princesa Sofía será más responsable que nunca: “Establece objetivos climáticos ambiciosos dentro de la campaña Race to Zero y deporte para la acción climática de Naciones Unidas”.

Un elemento clave para optimizar el desempeño ambiental que implementará Trueworld es la instalación de infraestructuras y tecnología innovadora como domótica, sensórica a través de drones acuáticos para visualizar el fondo marino y sensores de calidad del aire. En el Trofeo Princesa Sofía también se utilizará la tecnología Blockchain por medio de una estación marina de cambio climático que garantizará la trazabilidad y transparencia de la gestión y de los datos.

El acuerdo de colaboración con Trueworld permitirá asimismo que la embarcación solar eléctrica Stenella realice un seguimiento de las regatas mientras recaba datos mediante su estación móvil marina de cambio climático. Este barco de investigación colabora activamente en proyectos de investigación que contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y a la preservación de los ecosistemas naturales.

Otro de los escenarios de actuación de Trueworld, además de las dos sedes de la regata, será la playa de Palma, donde se instalará un stand de presentación del proyecto de talleres de alfabetización sobre el Mediterráneo, la biodiversidad y ciencia ciudadana.

Además, se desarrollará una estrategia de comunicación y difusión de los valores y la misión ambiental de la organización, de los eventos y de las regatas a través de un mensaje claro y transparente que conecte con el público y ayude a promover la sostenibilidad entre los participantes, asistentes y grupos de interés.

Trueworld es una empresa tecnológica de Mallorca formada por un grupo multidisciplinar de científicos, investigadores y técnicos provenientes de una amplia diversidad de formaciones (geógrafos, biólogos, ambientólogos, físicos, programadores,…) que se han aliado con periodistas, comunicadores y creativos para impulsar la lucha contra la crisis climática mediante la creación e implementación de proyectos integrales.