Televisión y teléfono gratis en las 80 habitaciones del Hospital de Inca

El Hospital Comarcal de Inca ha instalado nuevos aparatos de televisión y teléfonos en todas las habitaciones de las cuatro plantas de hospitalización y en la unidad de diálisis. La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado las instalaciones y ha presentado este nuevo servicio. García ha estado acompañada por el gerente del Hospital Comarcal de Inca, Xisco Ferrer, y el equipo directivo del centro hospitalario.

Se trata de 184 teléfonos, dos en cada habitación, y 94 televisiones inteligentes, que se han instalado en cada una de las 80 habitaciones de hospitalización, en las dos habitaciones individuales de diálisis, en la sala de tratamiento de diálisis y en espacios comunes del centro hospitalario.

García ha explicado que «este servicio supone un paso más en la apuesta de este Govern por la humanización y por el cuidado de los pacientes, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional e integral».

El servicio de televisión es totalmente gratuito para los pacientes, que podrán ver todos los canales en abierto disponibles que se emiten por medio de la televisión digital terrestre TDT de alta definición, además de los canales locales y autonómicos. En las próximas semanas también tendrán acceso a las plataformas en streaming con la cuenta de cada usuario o paciente.

Esta acción se enmarca en el Plan de Humanización del Hospital, cuyo objetivo es fomentar el bienestar emocional de los pacientes y de los acompañantes durante los periodos de ingreso.

El Hospital Comarcal de Inca ha invertido 127.709 euros en adquirir los televisores y teléfonos y en su servicio de mantenimiento durante los próximos cuatro años. De esta forma, se suma al Hospital Mateu Orfila de Menorca como únicos del archipiélago que ofrecen estos servicios de forma gratuita, al no estar concesionados.