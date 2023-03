Los taxistas advierten de un nuevo colapso este verano por la pasividad del Govern balear que preside la socialista Francina Armengol. El presidente de la Agrupación Empresarial de Autotaxi y Autoturismo de Baleares, Toni Bauzá, ha criticado este miércoles que la aprobación del Decreto Ley que permite a los ayuntamientos conceder licencias temporales de taxi de cara a esta temporada turística de 2023 «llega un año tarde».

Durante el mediodía se celebró en el Restaurante Binicomprat de Algaida la Asamblea General anual de la agrupación. Integrada en la FEBT, la entidad que lidera Bauzá cuenta con una representatividad de casi el 50% en el sector del transporte de vehículos turismo de taxi de la comunidad balear, según certifica la Dirección General de Transportes del Govern.

Los ejes centrales de la asamblea fueron tres: las tensas relaciones con el Ayuntamiento de Palma con la interposición de un contencioso en tramitación, la aplicación de la ley autonómica del taxi y cómo se presenta para el sector la próxima temporada alta. A continuación le siguió un multitudinario almuerzo de compañerismo de los profesionales del sector.

El presidente de la Agrupación de Auto-taxi de Baleares, Toni Bauzá, ha avanzado que el sector del taxi, en especial en Palma, se encuentra inquieto pues prevé más problemas para la próxima temporada turística «por el nulo interés del Ayuntamiento de Palma en negociar». Asimismo, ha advertido sobre los grandes colapsos circulatorios en los que se verá inmersa la capital balear durante el verano y que volverán los problemas de falta de taxis.

A principios de marzo, el Consell de Govern balear aprobó el Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar el servicio público en el transportes de viajeros en las Islas Baleares. Estas contemplan que los ayuntamientos puedan conceder licencias temporales de taxi entre mayo y octubre, así como la contratación de plazas en autocares.

Sin embargo, para Bauzá este decreto ley «llega un año tarde» y no solucionará el déficit de transporte en Palma donde faltan hasta 200 licencias. «En marzo, organizar licencias temporales en un número importante es imposible. A este proceso no le quita nadie los cuatro o cinco meses», ha añadido

«Se acercan las elecciones y desde el Govern quieren hacer ver cómo que han hecho algo cuando realmente no han hecho absolutamente nada», ha afirmado el presidente de Auto-taxi y Auto-Turismo de Baleares. Al mismo tiempo, desde esta agrupación se ha culpado también al Ayuntamiento de Palma por su dejadez y su nulo interés en negociar con el sector.

«El Ayuntamiento de Palma no negocia, no existe diálogo con el sector y se están creando necesidades artificiales. Aunque Cort no ha querido reconocer su error, al menos lo ha enmendado un poco pues si el pasado año se nos prohibía trabajar en aeropuertos, puertos y Playa de Palma durante 12 días, este año lo han reducido a 6 días, aunque para nosotros esto no soluciona el problema», ha subrayado.

Asimismo, Bauzá ha agregado a los numerosos atascos que se van a producir en las entradas a Palma, la llegada de 100.000 coches de alquiler y las obras del Paseo Marítimo, entre otras». No en vano, los taxistas de las Islas han lamentado que esta temporada turística volverá a ser complicada en el sector y se repetirán la falta suficiente de vehículos para dar cobertura a la demanda.

«Este año no va a ser tan grave el problema de escasez de taxis en verano tal y como así sucedió el pasado año. Lo que sí tenemos claro es que se dará en momentos puntuales. La administración ha estado muy pasota y no ha puesto remedio». Con todo, el presidente Toni Bauzá ha recordado que su agrupación ha puesto un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Palma por la actual regulación de turnos de 12 horas.