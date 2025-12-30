La Supercopa de España aterriza esta semana en Son Moix

Son Moix será escenario esta semana de la XXXVI edición de la Supercopa de España masculina de fútbol sala, una de las grandes citas del calendario nacional y el primer título oficial en juego de la temporada. Palma volverá a situarse en el foco del fútbol sala con la disputa de una Final Four que reunirá a cuatro de los equipos más destacados del panorama nacional.

Jimbee Cartagena Costa Cálida, vigente campeón de Liga y defensor del título; Servigroup Peñíscola, campeón de la Copa de España; Movistar Inter FS, ganador de la Copa de S.M. el Rey; y el Illes Balears Palma Futsal, que accede como mejor clasificado de la fase regular tras el conjunto peñiscolano, se verán las caras el sábado 3 de enero en las semifinales con el objetivo de alcanzar la gran final del domingo y luchar por el primer trofeo del curso.

La jornada de semifinales se abrirá a las 16:30 horas con el enfrentamiento entre Servigroup Peñíscola y Jimbee Cartagena Costa Cálida, mientras que el Illes Balears Palma Futsal se medirá al Movistar Inter a las 19:00 horas, en un duelo de máxima exigencia. El conjunto de Antonio Vadillo afrontará un reto de máxima dificultad, como ya han demostrado los precedentes de esta temporada: derrota liguera en Son Moix (2-5) y eliminación en la Copa del Rey en Torrejón (5-3).

Un desafío mayúsculo para los mallorquines, que llegan a la cita tras la derrota en Jaén, especialmente dura por las sensaciones del primer tiempo, pero conscientes de que el calendario no permite lamentos y de que una Supercopa en casa es una oportunidad que no se presenta a menudo.

La edición de 2026 será la tercera participación del Illes Balears Palma Futsal en una Final Four de Supercopa. En 2023, el equipo alcanzó la final en Jerez tras superar a ElPozo Murcia en semifinales, cayendo posteriormente en la tanda de penaltis ante el Barça. Un año más tarde, en Jaén, los mallorquines se despidieron en semifinales frente al Jimbee Cartagena, que acabaría proclamándose campeón. Ahora, en un escenario especial como Son Moix, el objetivo es dar un paso más y volver a pelear por un título que se ha escapado por poco en las dos ocasiones anteriores.

La organización del evento corre íntegramente a cargo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y cuenta con la colaboración de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y el Govern de les Illes Balears, que vuelven a apostar de forma decidida por la celebración de grandes eventos deportivos en el archipiélago, reforzando su posicionamiento como referente nacional e internacional. Será la primera vez que una fase final de un título nacional se dispute en Son Moix, un escenario que ha adquirido un protagonismo especial en competiciones internacionales en los últimos años y que invita al Illes Balears Palma Futsal a soñar con ese ansiado primer título nacional.

Las entradas para la Supercopa de España pueden adquirirse a través de la web oficial de la RFEF. El abono de temporada no incluye el acceso a esta competición, ya que se trata de un evento organizado íntegramente por la RFEF y cuyo sistema de ticketing depende exclusivamente del organismo federativo, por lo que el club no puede gestionar ni incluir las entradas dentro del abono.