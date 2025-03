El SUP se personará contra el joven que atropelló y mordió a dos policías en una persecución en Palma

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Baleares se personará en la causa contra el joven de 22 años que atropelló y mordió a dos agentes durante una persecución en Palma. El detenido iba borracho y carecía de carné de conducir. «Una vez más vemos como un impresentable agrede a un policía, pues bien, agredir a la policía no puede salir gratis», han indicado desde el SUP.

El sindicato policial ha informado que el asunto será dirigido por el prestigioso abogado penalista Eduardo Luna, del despacho Equare Abogados, y se pedirá la máxima condena penal y civil. «No vamos a consentir más agresiones a Policías, cuando todos miran hacia otro lado, nuestros Policías Nacionales siempre tienen al SUP», ha manifestado el sindicato.

Los hechos ocurrieron concretamente en la madrugada del pasado día 9 de marzo, cuando los agentes realizaban labores de vigilancia en la conflictiva barriada palmesana de Son Gotleu. En un momento dado, observaron un vehículo conducido de forma temeraria, motivo por el cual decidieron darle el alto policial.

El conductor, un joven español de 22 años, no siguió las indicaciones policiales y embistió al vehículo policial para luego darse a la fuga a gran velocidad. Durante la persecución, el ahora arrestado puso en peligro a ciudadanos, policías y su propia integridad física.

Tras varios minutos, los agentes policiales consiguieron paralizar el vehículo, momento en el que el conductor echó a correr. Uno de los policías le persiguió hasta darle alcance. De nuevo, lejos de deponer su actitud, el joven se abalanzó sobre el policía, agrediéndole y lanzándole puñetazos, patadas, llegando incluso a morderle.

Fruto de la intervención los policías sufrieron diversas lesiones físicas, a fecha de hoy se encuentran de baja laboral.

Tras realizar las distintas comprobaciones con Policía Local de Palma, este hombre dio positivo en el control de alcoholemia y se comprobó que carecía de permiso de conducir.