El Sofía 2026 estrenará nuevos formatos de competición

Del 27 de marzo al 4 de abril, la bahía de Palma cumplirá la tradición anual de convertirse en centro mundial de la vela olímpica. El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels estrenará la temporada 2026 del Sailing Grand Slam, el circuito que reúne a las citas multiclase de formato olímpico más icónicas del mundo, junto a la Semaine Olympique Française (Francia), la Dutch Water Week (Holanda), la Kieler Woche (Alemania) y la Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta (Estados Unidos).

El evento está abierto a las diez disciplinas de vela que competirán por la gloria en Los Ángeles 2028, y reunirá a especialistas de las categorías femeninas ILCA 6, 49er FX, iQFOiL y Formula Kite; las masculinas ILCA 7, 49er, iQFOiL y Formula Kite; y las mixtas 470 Mixed y Nacra 17. A falta de exactamente dos meses para su inicio, cerca de 350 equipos de 49 países ya han realizado su preinscripción.

Como primera gran regata de clases olímpicas del año, el Sofía ha sido elegida para poner a prueba varios cambios propuestos por World Sailing para incrementar la emoción y el atractivo de la vela en los próximos Juegos. Lo explica Ferran Muniesa, director técnico del evento: “Los cambios afectarán a los tiempos de competición y especialmente al formato de las Medal Races: Todas las clases disputarán dos finales en lugar de una, salvo los Formula Kite y los iQFOiL, que seguirán con una configuración similar a la de la pasada edición. El objetivo es conseguir que cualquiera de los equipos que lleguen a la Medal Race tenga opciones reales de optar a una medalla”.

Otra interesante novedad de esta edición tiene que ver con su organización. Será la primera bajo la batuta de la Fundación Bahía Activa, creada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), el Club Náutic Arenal (CNA), el Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) y la Federación Balear de Vela (FBV). Cati Darder, presidenta de la FBV, pone en valor la importancia de esta nueva etapa: “La colaboración siempre ha sido una seña de identidad del Sofía, un ingrediente imprescindible en su crecimiento y un factor clave de su éxito. Para la FBV es una satisfacción comprobar cómo los tres clubes y la federación trabajan unidos en un proyecto que promueve de manera tan excepcional los valores del deporte y promociona Mallorca como destino ideal para la organización de grandes eventos internacionales”.