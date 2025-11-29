Simulan el robo e incendian un coche para cobrar el seguro: tres detenidos en Palma

Tres hombres han sido detenidos en Palma como presuntos autores de una trama en la que se habría incendiado de forma intencionada un vehículo valorado en 60.000 euros para cobrar la indemnización de la compañía aseguradora. La Policía Nacional confirma que el propietario del turismo llegó a presentar una denuncia falsa por su presunta sustracción con el fin de ocultar la estafa.

Los hechos se iniciaron a finales de octubre, cuando el dueño del coche denunció en un municipio de la Part Forana que le habían robado el vehículo. Días después, el turismo apareció completamente calcinado en el aparcamiento de un recinto hospitalario, lo que despertó las sospechas de los investigadores.

A partir de este hallazgo, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional asumió el caso. Tras diversas gestiones, los agentes descubrieron que un hombre había conducido el vehículo hasta el aparcamiento del hospital y posteriormente abandonó la zona subiéndose a otro coche conducido por otra persona implicada.

El conductor del vehículo que sirvió de transporte fue identificado y detenido en un primer momento por delitos de robo con fuerza y daños. Sin embargo, durante la investigación se constató que su papel se limitó a hacer de chófer y que no participó en la supuesta sustracción. De hecho, relató a los agentes que, durante el trayecto, el autor material le confesó que pretendían cometer una estafa al seguro y que el propietario del turismo les había pagado para llevarla a cabo. Por sus servicios, este detenido habría recibido 100 euros.

La Policía Nacional logró identificar también al varón que dejó el coche en el aparcamiento. Este segundo detenido habría actuado en connivencia con el propietario del vehículo para simular primero el robo y posteriormente el incendio con el fin de obtener la indemnización económica. Los agentes confirmaron que el dueño le entregó las llaves horas antes del incendio en un establecimiento de la calle Manacor, en Palma.

Con toda la información recabada, los agentes detuvieron el pasado lunes al propietario del turismo calcinado. Está acusado de un delito de estafa, otro de incendio de bienes propios y otro de simulación de delito. La investigación continúa abierta para esclarecer totalmente los hechos y determinar si hay más implicados.