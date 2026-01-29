Simón Pedro Barceló, nuevo consejero delegado de Barceló Corporación Empresarial

El Consejo de Barceló Corporación Empresarial ha aceptado la renuncia de Simón Barceló como consejero ejecutivo, quien seguirá ostentado la copresidencia, y ha nombrado a Simón Pedro Barceló como nuevo consejero delegado.

El órgano de gobierno ha agradecido a Simón Barceló su «larga y exitosa» trayectoria al frente del grupo empresarial y su «especial dedicación» al desarrollo en América Latina.

De este modo, el consejo estará formado por Marta Barceló Fontirroig y Guillermo Barceló Tous como vocales, Simón Barceló Tous como copresidente y Simón Pedro Barceló Vadell como copresidente y consejero delegado.

Raúl González y Vicente Fenollar son los secretario y vicesecretario no consejeros del órgano de gobierno, respectivamente, según ha informado el Grupo Barceló en un comunicado.

Antonio Tovar Barceló, por su parte, ha sido nombrado consejero delegado en Latinoamérica, en lo que supone «un paso más» en el proceso de transición generacional iniciado en 2025.

Durante el año 2026 Simón Barceló Tous supervisará el Comité de Dirección de México con Antonio Tovar Barceló para asegurar una correcta y ordenada sucesión.

El Comité de Dirección del Grupo estará compuesto por Simón Pedro Barceló como presidente ejecutivo, Marta Barceló como presidenta de Crestline (filial norteamericana del Grupo), Antonio Tovar como consejero delegado de Latinoamérica, Raúl González consejero delegado de EMEA y Vicente Fenollar como director financiero y presidente de Ávoris.

El Grupo Barceló centra su negocio en dos principales áreas: la división de hoteles y la división de viajes, Barceló Hotel Group y Ávoris Corporación empresarial.

Atesora más de 90 años de experiencia en el sector turístico nacional e internacional. En la actualidad, Barceló Hotel Group es la segunda cadena de España y una de las 30ª más grandes del mundo en número de habitaciones. Actualmente cuenta con más de 300 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, que suman más de 65.000 habitaciones, distribuidos en más de 30 países y comercializados bajo cuatro marcas.