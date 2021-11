El silencio de Andy Kohlberg sobre las acusaciones vertidas por la ESPN sobre Robert Sarver es ahora mismo la gran preocupación del Mallorca, que no sabe hasta qué punto puede salpicarle este caso. Sarver lleva años sin aparecer por la isla y Kohlberg es quien dirige el día a día, pero en teoría el propietario de los Suns sigue siendo el máximo accionista.

24 horas después de que la ESPN publicara un amplio reportaje sobre Sarver, acusándolo de racista y misógino, hemos oído explicaciones del propio implicado, así como de los ejecutivos de los Suns de Phoenix pero, de momento, ni una sola palabra de sus socios en el Mallorca, Andy Kohlberg y Steve Nash. En la isla el que más interesa es Kohlberg, presidente del club y al que se consultan todas y cada una de las decisiones que se toman.

Mucha gente esperaba un comunicado de Kohlberg a través del Mallorca, pero hasta ahora eso no ha sucedido. Es un silencio que puede interpretarse de muchas maneras, pero está claro que por ahora el ex-tenista no ha querido posicionarse públicamente a favor de Sarver. ¿Qué consecuencias puede tener eso para el club? No se sabe. Oficialmente Robert Sarver es el máximo accionista, mientras que la participación de Kohlberg es menor.

Mientras tanto, tanto el propio Sarver como el entorno de los Suns siguen negando por completo las acusaciones del portal ESPN. Según manifestó el máximo accionista de la franquicia de Phoenix «estoy completamente conmocionado por algunas de las acusaciones hechas por ESPN sobre mí, personalmente, o las organizaciones Phoenix Suns y Mercury. Si bien no puedo comenzar a saber cómo responder a algunas de las vagas sugerencias hechas por voces en su mayoría anónimas, Ciertamente puedo decirle que algunas de las afirmaciones que encuentro completamente repugnantes a mi naturaleza y el carácter del lugar de trabajo de Suns / Mercurio y puedo decirle que nunca han sucedido».

“En primer lugar, rechazo cualquier insinuación o racismo personal u organizacional o discriminación de género. Desprecio el lenguaje que le falta el respeto a cualquier individuo, independientemente de su raza, preferencia o elección de género. Dicho lenguaje no tiene cabida en los negocios o en el hogar. En lo que considero las familias Suns y Mercury Estoy orgulloso de nuestro historial de diversidad e inclusión en ambos equipos, tanto en la cancha como en la oficina principal», agregó Sarver.